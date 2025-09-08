Történelmi csatát nyert Trump, ennek sokan nem fognak örülni

John Roberts főbíró hétfőn ideiglenes intézkedést rendelt el,
amely felfüggeszti azt a bírósági végzést, amely Slaughter visszahelyezését írta elő a fogyasztóvédelmi és versenyjogi hatósághoz.
A főbíró szeptember 23-ig adott határidőt Slaughter-nek, hogy reagáljon az ügyben.
Az Igazságügyi Minisztérium csütörtökön nyújtotta be a kérelmet, miután Loren AliKhan washingtoni kerületi bíró júliusban blokkolta Trump kísérletét Slaughter elbocsátására vonatkozóan. A bíró megállapította, hogy az elnök lépése nem felelt meg a szövetségi törvényben foglalt védelmi rendelkezéseknek, amelyeket a Kongresszus azért iktatott be, hogy bizonyos szabályozó ügynökségek függetlenséget élvezzenek az elnöki befolyástól.
A Kerületi Fellebbviteli Bíróság szeptember 2-án 2:1 arányú döntésben helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság ítéletét, ami az adminisztrációt a Legfelsőbb Bírósághoz fordulásra késztette.
Az alsóbb bíróságok úgy ítélték meg, hogy az FTC-tagokat védő törvényi garanciák összhangban vannak az alkotmánnyal, hivatkozva egy 1935-ös precedensre (Humphrey's Executor v. United States), amelyben a bíróság megállapította, hogy az elnöknek nincs korlátlan hatalma a biztosok elbocsátására pusztán szakpolitikai nézeteltérések miatt.
Az adminisztráció a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott beadványában azzal érvelt, hogy "a modern FTC sokkal jelentősebb hatáskörökkel rendelkezik, mint az 1935-ös FTC", ezért tagjait az elnök saját belátása szerint elbocsáthatja.
A Legfelsőbb Bíróság májusban egy hasonló ügyben már kimondta, hogy az alkotmány széles körű jogkört biztosít az elnöknek azon kormányzati tisztviselők elbocsátására, akik nevében végrehajtó hatalmat gyakorolnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
