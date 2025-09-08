Tűz ütött ki Budapest III. kerületében

A Hidegkuti Nándor utcában ütött ki tűz egy társasházi lakás második emeletén.

A lakás erkélye teljes terjedelmében égett. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a főváros hivatásos tűzoltói három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

