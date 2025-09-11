  • Megjelenítés
Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés
Gazdaság

Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés

Portfolio
2024-ben az Európai Unióban 81,7 év volt a születéskor várható élettartam, Magyarország jócskán elmaradt az átlagtól a maga 77,0 éves értékével - derül ki az Eurostat előzetes adataiból.

A 2024-es előzetes adatok szerint az Európai Unióban 81,7 év volt a születéskor várható élettartam, ez 0,3 évvel magasabb a 2023-as értéknél.

Hogyan számítják ki a várható élettartamot?

A születéskor várható élettartam egy becslés eredménye, amely az aktuális halálozási statisztikákon alapszik. A számítás során feltételezik, hogy az újszülöttekre egész életük során olyan mortalitási ráták lesznek érvényesek, amelyek éppen jellemzik a lakosságot. Ez a számítás kiszűri a népesség életkori megoszlásából fakadó torzításokat, de nem veszi figyelembe, hogy a jövőben változhatnak a halálozási trendek, például az orvoslás fejlődésének köszönhetően.

15 országban a várható élettartam meghaladta az uniós átlagot, a legmagasabb értéket Olaszországban és Svédországban (mindkettő 84,1 év), valamint Spanyolországban (84,0 év) mérték. A legalacsonyabb várható élettartamot Bulgáriában (75,9 év), Romániában (76,6 év) és Lettországban (76,7 év) regisztrálták.

A világjárvány előtti, 2019-es szinthez viszonyítva a 26 olyan EU-tagállamból, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak előzetes adatok, 24 országban emelkedett a várható élettartam 2024-ben. A legnagyobb növekedést Litvániában (+1,1 év), Csehországban, Lettországban és Romániában (+1,0 év) figyelték meg. A skála másik végén Hollandia szerepel, ott mérték az egyetlen csökkenést (-0,2 év), Spanyolországban változatlan maradt a mutató, míg Franciaországban kismértékű, 0,1 éves emelkedés történt.

Magyarország a maga 77,0 éves várható élettartamával hátulról a negyedik helyet foglalja el az európai közösségben,

2023-hoz képest 0,3 évet, 2019-hez képest 0,5 évet növekedett a mutató.

eurostat
Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

Lesújtó kutatás érkezett a cukorhelyettesítőkről: éveket vehetnek el a várható élettartamból

A 13. havi nyugdíj korlátozásától a korhatár előtti nyugdíjazásig – Egy lehetséges nyugdíjreform kockázatosabb elemei

A várható élettartamhoz kötheti a nyugdíjkorhatárt az európai nagyhatalom

Nincs menekvés a sírig tartó munkától? Rengeteg nyugdíjas dolgozik kényszerből

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
K_EPA20250620075
Gazdaság
Megszólalt a Roszatom is a Paks II.-t érintő uniós bírósági döntésről
Pénzcentrum
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility