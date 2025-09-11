Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés

A 2024-es előzetes adatok szerint az Európai Unióban 81,7 év volt a születéskor várható élettartam, ez 0,3 évvel magasabb a 2023-as értéknél.
Hogyan számítják ki a várható élettartamot?
A születéskor várható élettartam egy becslés eredménye, amely az aktuális halálozási statisztikákon alapszik. A számítás során feltételezik, hogy az újszülöttekre egész életük során olyan mortalitási ráták lesznek érvényesek, amelyek éppen jellemzik a lakosságot. Ez a számítás kiszűri a népesség életkori megoszlásából fakadó torzításokat, de nem veszi figyelembe, hogy a jövőben változhatnak a halálozási trendek, például az orvoslás fejlődésének köszönhetően.
15 országban a várható élettartam meghaladta az uniós átlagot, a legmagasabb értéket Olaszországban és Svédországban (mindkettő 84,1 év), valamint Spanyolországban (84,0 év) mérték. A legalacsonyabb várható élettartamot Bulgáriában (75,9 év), Romániában (76,6 év) és Lettországban (76,7 év) regisztrálták.
A világjárvány előtti, 2019-es szinthez viszonyítva a 26 olyan EU-tagállamból, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak előzetes adatok, 24 országban emelkedett a várható élettartam 2024-ben. A legnagyobb növekedést Litvániában (+1,1 év), Csehországban, Lettországban és Romániában (+1,0 év) figyelték meg. A skála másik végén Hollandia szerepel, ott mérték az egyetlen csökkenést (-0,2 év), Spanyolországban változatlan maradt a mutató, míg Franciaországban kismértékű, 0,1 éves emelkedés történt.
Magyarország a maga 77,0 éves várható élettartamával hátulról a negyedik helyet foglalja el az európai közösségben,
2023-hoz képest 0,3 évet, 2019-hez képest 0,5 évet növekedett a mutató.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
