A kifutópályának csapódott egy Wizz Air gép
Veszélyes incidens történt a prágai Václav Havel repülőtéren, ahol egy Londonból érkező Wizz Air járat leszállás közben a kifutópályának csapódott, melynek következtében a repülőgép törzse megrepedt. Szerencsére az utasok sértetlenül átvészelték a balesetet - írja az Index.

A TN.cz cseh hírportál beszámolója szerint egy menetrend szerinti járat szenvedett balesetet leszállás közben a prágai repülőtéren. A Wizz Air Airbus típusú repülőgépe a kifutópályának ütközött, aminek következtében

a törzs egy része megrepedt, azonban az utasok sértetlenül megúszták az incidenst.

Jiri Hannich, a prágai repülőtér szóvivője megerősítette a lapnak, hogy a baleset egy Londonból Prágába tartó menetrend szerinti járattal történt.

Ez már a második hasonló veszélyes leszállási helyzet néhány hónapon belül a Václav Havel repülőtéren. Az érintett repülőgép egy mindössze hat hónapos Wizz Air Airbus A321XLR volt.

