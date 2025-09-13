A kifutópályának csapódott egy Wizz Air gép

A TN.cz cseh hírportál beszámolója szerint egy menetrend szerinti járat szenvedett balesetet leszállás közben a prágai repülőtéren. A Wizz Air Airbus típusú repülőgépe a kifutópályának ütközött, aminek következtében

a törzs egy része megrepedt, azonban az utasok sértetlenül megúszták az incidenst.

Jiri Hannich, a prágai repülőtér szóvivője megerősítette a lapnak, hogy a baleset egy Londonból Prágába tartó menetrend szerinti járattal történt.

Další tailstrike v Praze. Airbus A321XLR Wizz Air (G-XLRA), dnešní přistání linky z Londýna/Gatwicku ve 13:39. pic.twitter.com/yLAuEVFcYN https://t.co/yLAuEVFcYN — David Záveský (@Dave_JetsPRG) September 11, 2025

Ez már a második hasonló veszélyes leszállási helyzet néhány hónapon belül a Václav Havel repülőtéren. Az érintett repülőgép egy mindössze hat hónapos Wizz Air Airbus A321XLR volt.

