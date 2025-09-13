A lengyelországi dróntámadás után minden megváltozhat a polgári repülésben

Szerdán Lengyelország NATO-szövetségesei katonai repülőgépeinek támogatásával lőtt le drónokat a légterében. Ez volt az első alkalom, hogy a nyugati katonai szövetség egy tagja lövéseket adott le az orosz-ukrán háború során.
A támadás következtében a varsói Chopin és Modlin repülőterek, valamint a keleti országrészben található Rzeszów és Lublin repülőterek ideiglenesen bezártak, majd később újraindították működésüket.
Az Ukrajnával határos országok korábban is jelentettek alkalmi orosz rakéta- vagy drónbehatolásokat légterükbe Oroszország 2022-es inváziója óta, de nem ilyen nagy méretekben, és nem ismeretes, hogy lelőtték volna ezeket.
A világszerte szaporodó konfliktuszónák növelték a légitársaságok működési terheit és csökkentették jövedelmezőségüket, fokozva a biztonsági aggályokat és megzavarva az utazást.
Az Oroszország és Ukrajna körüli légtérzárak, a Közel-Keleten, India és Pakisztán között, valamint Afrika egyes részein bevezetett korlátozások miatt a légitársaságoknak egyre kevesebb útvonal-lehetőségük maradt. A kerülőutak növelik a költségeket és mindez nyomást gyakorol a légitársaságok részvényeire is.
A légiközlekedési elemzők szerint a légitársaságok egyre óvatosabbak a polgári repülési övezetekbe való berepüléskor.
Ez egy ébresztő, azt hiszem, mindenkinek Európában
– mondta Eric Schouten, a Dyami biztonsági tanácsadó cég vezetője.
A biztosítók is aggódnak
Két vezető légi biztosítási piaci forrás szerint a piac szorosan figyelemmel kíséri a lengyelországi és emellett a katari eseményeket is. Ha a piac azt érzékelné, hogy az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolásai gyakoribbá válnak, vagy hogy az izraeli légicsapások folytatódnak a Közel-Keleten, az komoly kérdéseket vetne fel a biztosítók számára – tette hozzá egy forrás.
A Lengyelország és az orosz, ukrán és fehérorosz határ közelében történt drónincidens hatására a légitársaságok felülvizsgálhatják a térségre vonatkozó kockázatértékeléseiket.
A légikockázati tanácsadó cég, az Osprey Flight Solutions hírszerzési vezetője, Matthew Borie szerint a légitársaságok több óvintézkedést is bevethetnek, hasonlóan a Közel-Keleten már alkalmazott eljárásokhoz. Ilyen például, hogy
- nyugatabbra repülnek Lengyelországban, a határ menti térségtől távolabb,
- nappali órákban közlekednek,
- és extra üzemanyagot visznek magukkal, hogy egy esetleges elterelésre is felkészülhessenek.
A legrosszabb forgatókönyv egy konfliktuszóna közelében az, ha egy repülőgépet – véletlenül vagy szándékosan – eltalálnak. 2001 óta hat kereskedelmi repülőgépet lőttek le tévedésből. Példaként megemlíthető az azeri repülőgép, amely 2024 decemberében zuhant le Kazahsztánban, 38 ember halálát okozva. Az azeri elnök és a Reuters forrásai szerint a gépet véletlenül az orosz légvédelem lőtte le. 2020-ban pedig egy ukrán utasszállító repülőgépet tévedésből lőttek le az iráni légvédelmi operátorok.
Címlapkép forrása: Getty Images
