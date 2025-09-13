Izlandról érkezik a nagy zuhé - Megszólaltak a meteorológusok is

Az Izland környéki ciklonrendszer peremén kialakuló frontzóna az Alpok térségében holnap hajnalra élesedik ki. A hidegfront vasárnap reggel éri el Magyarország északnyugati határait, majd hétfő hajnalra hagyja el a Tiszántúlt keleti irányban.

A legfrissebb meteorológiai számítások szerint a Dunántúl délnyugati területei, valamint az északi és északkeleti országrész egyaránt jelentős mennyiségű csapadékra számíthat. A csapadék időbeli eloszlása várhatóan úgy alakul, hogy a nap első felében az ország északnyugati felén, míg a második felében és hétfő hajnalban a keleti országrészben hullik majd a legtöbb eső.

Már ma délután is előfordulhat egy-egy zivatar, elsősorban az északnyugati területeken.

A vasárnapi intenzív, 20-30 milliméteres csapadék, esetenként kisebb szemű jégeső és erős széllökések kísérhetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images