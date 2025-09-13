  • Megjelenítés
Űrközpontot adott át Putyin
Gazdaság

Űrközpontot adott át Putyin

MTI
Hivatalosan megnyitotta az új orosz Nemzeti Űrközpontot (NKC) Vlagyimir Putyin elnök szombaton Moszkva nyugati részén, a Mihail Hrunyicsev mérnök altábornagy nevét viselő Állami Űrkutatási és Gyártási Központ (GKNPC) területén.
Sikerklub hazai kkv-nak
Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!
Információ és jelentkezés

Az orosz űrhajózás történetében először összpontosul majd egy helyen több mint harminc vezető rakéta- és űrhajózási szervezet, ami megkönnyíti a vállalatok közötti együttműködést, és felgyorsítja az új rakéta- és űrhajózási technológiák fejlesztését

- közölte Telegram-csatornáján a Roszkoszmosz állami űrvállalat.

Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója a megnyitón bejelentette, hogy a jövőbeni orosz orbitális űrállomás repülésirányító központja ebben a központban kap majd helyet.

Előrejelzése szerint a központban olyan laboratóriumok is lesznek, amelyek

mesterséges intelligencia segítségével terveznek és modelleznek majd új űrtechnikai berendezéseket.

Az NKC területén technológiai magánvállalatok és kísérleti gyártóüzemek is fognak működni.

Az NKC főépülete egy 46 emeletes, 288 méter magas, háromszög alaprajzú felhőkarcoló, amely a tervezők szándéka szerint egy startra kész űrhajót jelképez. A komplexum épületegyüttesének teljes területe 276 ezer négyzetméter, a központ becsült értéke 25 milliárd rubel (csaknem 100 milliárd forint). A Nemzeti Űrközpontban 12 ezer munkahely létesülhet.

Az NKC-t Moszkva napján, a város megalapításának 878. évfordulóján adták át. A rendezvényen részt vett Szergej Szobjanyin polgármester és Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
étkezés-idegenforgalom-kávé-kulturális-ősz-párizs-reggeli-sütemény-templom-turizmus
Gazdaság
A munkaszüneti napok elvétele tabu Franciaországban is
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility