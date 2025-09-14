Telekomosok, figyelem! A héten országszerte leállások jönnek a szolgáltatásban

Hatvan egyes részein hétfőn 8 órától kedden 18 óráig, Szombathelyen hétfőtől szerdán 16 óráig fordulhat elő időszakos szolgáltatáskiesés (maximum 30 percig). Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden hétfőtől egészen szeptember 26-án 17 óráig lehetnek (maximum 180 percig) üzemszünetek a szolgáltatásokban.
Kedd hajnalban 0 óra és 5 óra között Székesfehérvár (300 perc), valamint Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó (240 perc), Bodajk, Csókakő és Mór (120 perc), valamint Kisköre, Kömlő, Tiszanána (180 perc) érintett.
Szerdán Budapest XI. kerületében 10 és 16 óra között akár 2 órán át is szünetelhetnek a szolgáltatások.
Csütörtökön hajnalban, illetve reggel Recsk, Bezi, Győrsövényház, Rábapatona, Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok egyes részein lehet időszakos üzemszünet. Csütörtökön 23 órától pénteken 5 óráig Budapest II. kerületében kell szolgáltatáskiesésre számítani, ez legfeljebb 120 percig tarthat.
Pénteken Szűcsi, Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkarász, Ófehértó, Őr, Petneháza, Derecske, Mikepércs, Sáránd, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpszállás, Harta, Solt egyes részein lehet üzemszünet, néhol akár 4-5 órán keresztül.
Azt kérik, hogy ha a tervezettnél hosszabb az üzemszünet és az ügyfél rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket.
Ha az észlelt hiba ezután is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából díjmentes 1414-es telefonszámon.
Címlapkép forrása: MTI
Teljesen más utat jár az USA és Európa az AI szabályozása terén – Lehet, ez nem is akkora probléma?
Az USA túl keveset és túl későn szabályoz, míg Európa túl sokat és túl hamar.
Megszólalt a kulcsfontosságú hatalom a béketárgyalások jövőjéről – Komoly fenyegetést kapott Izrael
Eljött a következmények ideje.
Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról
A krakkói repülőtéren.
Itt látszik, mennyire elromlottak a dolgok az USA-ban
Nem lesz könnyű ebből kijönni.
Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása
A MÁV is készül.
XIV. Leó pápa keményen nekiment Elon Musknak
A milliárdosok ellen kelt ki.
Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban
Fontos bírósági döntés készülődik.
Az FBI lefoglalta Charlie Kirk gyilkosának több számítógépét is
A központba vitték elemzésre.
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod