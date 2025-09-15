  • Megjelenítés
Akadozik az orosz gazdaság motorja
Gazdaság

Akadozik az orosz gazdaság motorja

MTI
Lassult az orosz gazdaság növekedése a második negyedévben a statisztikai hivatal közlése szerint.

A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés 1,4 százalék volt.

A második negyedévben a feldolgozóipar 3,8 százalékkal, az építőipar 2,7 százalékkal, a szállodaipar és vendéglátás 9,2 százalékkal bővült, miközben a nagy- és kiskereskedelemben 2 százalék, a bányaiparban 1,2 százalék csökkenést mértek. Az idei első fél évben az orosz GDP 1,2 százalékkal nőtt a tavalyi azonos időszakkal összevetve.

