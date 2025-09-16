Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél

Csütörtökön ül össze az MPC, hogy az alapkamatról döntsenek. A várakozások szerint nem lesz kamatvágás a gyűlésen: a Bloomberg előrejelzése szerint heten a ráta változatlanul hagyására és ketten a csökkentésére fognak szavazni a 9 fős testületben. Ez egybeesik a pénzpiacok számításával, akik nem sok esélyt látnak újabb lazításra decemberig.
Néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy többről lehet szó: véget érhet a Bank of England (BOE) kamatcsökkentési periódusa. Geroge Brown, a brit Schroders vagyonkezelő elemzője szerint a piacok "még mindig alábecsülik a kockázatot, hogy a Bank abbahagyta a vágásokat ebben a ciklusban."
Az infláció úgy tűnik, hogy makacsul a cél fölött marad ebben és a következő évben is, ami megnehezíti a további lazítás jogosultságának igazolását a Bank hitelességének aláásása nélkül.
Júliusban az infláció éves alapon 3,8 százalékon állt, és várhatóan augusztusban is ezen a szinten marad, mielőtt szeptemberben 4 százalékon tetőzik. Ez a duplája a jegybank 2 százalékos céljának, és jelentősen magasabb, mint más fejlett gazdaságokban, például az USA-ban és az eurozónában.
Különösen aggasztó az élelmiszerárak ennél is gyorsabb emelkedése (4,9%), és hogy az inflációs várakozások kétéves csúcsra emelkedtek. A háztartások arra számítanak, hogy a következő 12 hónapban 3,2 százalékkal nőnek majd az árak.
Így a BOE-nek "tartania kell azt a szigorúságát, ami van, hogy visszaszorítsa a ragadós egyesült királyságbeli inflációt és azokat a költségnyomásokat, amik megnehezítik a brit vállalkozások életét" – mondta Victoria Clarke, a Santander bank vezető közgazdásza.
Mindez nem egyezik a legtöbb közgazdász és trader elképzeléseivel, akik még továbbra is 1-2 kamatvágásra számítanak a következő évre.
"Őszintén szólva szerintem neutrális helyzetben vagyunk" – jelentette ki Andrew Wishart, a Berenberg Bank közgazdásza, aki szerint hosszabb szünet következik a lazításban. "Jelenleg nem tudnak újra kamatot csökkenteni, mert az inflációs várakozások magasan vannak, az infláció maga is magasan van és a nominális GDP-növekedés is egész erős."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
