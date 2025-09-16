Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél

A héten ülésezik a brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC), ahol várhatóan az alapkamat szinten tartása mellett döntenek. Az ülés egy olyan környezetben jön, amikor az angolok egyszerre küzdenek magas adóssággal, ebből kifolyólag megszorítási kényszerrel és forrongó kötvénypiacokkal, miközben az infláció is cél felett van. Így egy egyszerű tartásnak is is jelentős következményei lehetnek, mert az augusztusi vágás után a prioritások változását jelezheti. A piacok jövőre egy-két kamatcsökkentést áraznak, néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy már vége lehet a lazítási ciklusnak.

Csütörtökön ül össze az MPC, hogy az alapkamatról döntsenek. A várakozások szerint nem lesz kamatvágás a gyűlésen: a Bloomberg előrejelzése szerint heten a ráta változatlanul hagyására és ketten a csökkentésére fognak szavazni a 9 fős testületben. Ez egybeesik a pénzpiacok számításával, akik nem sok esélyt látnak újabb lazításra decemberig.

Néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy többről lehet szó: véget érhet a Bank of England (BOE) kamatcsökkentési periódusa. Geroge Brown, a brit Schroders vagyonkezelő elemzője szerint a piacok "még mindig alábecsülik a kockázatot, hogy a Bank abbahagyta a vágásokat ebben a ciklusban."

Az infláció úgy tűnik, hogy makacsul a cél fölött marad ebben és a következő évben is, ami megnehezíti a további lazítás jogosultságának igazolását a Bank hitelességének aláásása nélkül.

Júliusban az infláció éves alapon 3,8 százalékon állt, és várhatóan augusztusban is ezen a szinten marad, mielőtt szeptemberben 4 százalékon tetőzik. Ez a duplája a jegybank 2 százalékos céljának, és jelentősen magasabb, mint más fejlett gazdaságokban, például az USA-ban és az eurozónában.

Különösen aggasztó az élelmiszerárak ennél is gyorsabb emelkedése (4,9%), és hogy az inflációs várakozások kétéves csúcsra emelkedtek. A háztartások arra számítanak, hogy a következő 12 hónapban 3,2 százalékkal nőnek majd az árak.

Így a BOE-nek "tartania kell azt a szigorúságát, ami van, hogy visszaszorítsa a ragadós egyesült királyságbeli inflációt és azokat a költségnyomásokat, amik megnehezítik a brit vállalkozások életét" – mondta Victoria Clarke, a Santander bank vezető közgazdásza.

Mindez nem egyezik a legtöbb közgazdász és trader elképzeléseivel, akik még továbbra is 1-2 kamatvágásra számítanak a következő évre.

"Őszintén szólva szerintem neutrális helyzetben vagyunk" – jelentette ki Andrew Wishart, a Berenberg Bank közgazdásza, aki szerint hosszabb szünet következik a lazításban. "Jelenleg nem tudnak újra kamatot csökkenteni, mert az inflációs várakozások magasan vannak, az infláció maga is magasan van és a nominális GDP-növekedés is egész erős."

