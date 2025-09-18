  • Megjelenítés
Gigantikus amerikai beruházás érkezik a szomszédba: ez az ország végleg megszabadulhat az orosz energiafüggőségtől
Gigantikus amerikai beruházás érkezik a szomszédba: ez az ország végleg megszabadulhat az orosz energiafüggőségtől

Az Egyesült Államok 130 millió dolláros projektet hagyott jóvá egy új nagyfeszültségű áramvezeték megépítésére, amely Moldovát az európai villamosenergia-hálózathoz kapcsolja - írta meg az energynews.

Az infrastruktúra-fejlesztés célja, hogy stabilabb áramellátást biztosítson az országnak, csökkentve függőségét a korábban megbízhatatlan külső forrásoktól. A finanszírozást az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) biztosítja. A tervek szerint

a távvezetéket a román határnál építik ki, amely kulcsfontosságú belépési pont az integrált európai villamosenergia-piacra.

Az amerikai nagykövetség által megosztott információk szerint a projekt technológiai exportlehetőséget is jelent az amerikai cégek számára, különösen az átviteli rendszerek, hálózatoptimalizálás és digitális technológiák területén.

Előzmények

Moldova januárban leállította az áramimportot a szakadár Transznisztria régióból, ahonnan korábban az orosz gázzal működő gázerőművekből érkező villamosenergiával látták el az országot. A döntés azt követően született, hogy az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzit leállása megakadályozta a Transznisztriába irányuló gázszállításokat, ezért az onnan érkező áramimport lehetősége is megszűnt.

A földgáz esetében is elindult a függetlenedés. A moldovai energiaügyi minisztérium nyáron bejelentette, hogy az ország már beszerezte a 2025. október 1. és 2026. március 31. közötti időszakra szükséges földgázmennyiség több mint 50%-át. A lépés célja egyértelmű: elkerülni a múlt télihez hasonló válságot, amikor két hónapon keresztül akadozott a földgázellátás az orosz Gazprom szállítási stopja miatt.

A kormány azóta fokozatosan diverzifikálta a földgáz import forrásait is, és 2025 nyarától strukturális változtatást is bevezetett: augusztus 1-jétől az állami közszolgáltató szerepét az Energocom veszi át a Gazprom-tulajdonú Moldovagaztól.

