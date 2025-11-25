Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?

KÖVESS MINKET

A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

Tartalomjegyzék

Amerikai-orosz terv az ukrajnai háború lezárására (1:28)

Időközben Washington és Kijev egy módosított, 19 pontos javaslatot dolgozott ki Genfben, erről itt olvashatnak. Sajtóértesülések szerint Ukrajna elfogadta az amerikai feltételeket, bár "néhány kisebb részlet még tisztázásra vár".

"Hibrid háborús" szabotázs Kelet-Európában (2:32)

Kiújult feszültség az ázsiai nagyhatalmak között (3:05)

"Nemzeti tragédia" Kelet-Afrikában (4:06)

(4:06) Belpolitikai fordulatok a tengerentúlon

Leállt az élet Washingtonban, de ki jött ki jobban belőle? (4:54)

Meghunyászkodtak a demokraták, de hosszú távon örülhetnek? (10:00)

Kiábrándult Trumpból a kulcsfontosságú csoport? (15:35)

Nem mindennapi összhang a Fehér Házban (20:11)

Epstein-ügy: lőttek Trump populista renoméjának? (32:18)

Repedések a MAGA-koalíció egységén (43:55)

A Global Insight következő adásával december 9-én érkezünk.

