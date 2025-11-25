  • Megjelenítés
Podcast

Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?

Portfolio
Miközben a külpolitikai fronton jelentős fordulatoknak lehettünk szemtanúi – elsősorban az orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalások terén – az amerikai belpolitika szintén egymás után szállította az izgalmakat az utóbbi hetekben. Alig ért véget a valaha volt leghosszabb kormányzati leállás, máris más uralta a címlapokat Egyesült Államok-szerte: a Jeffrey Epstein-botrányban újabb iratokat közöltek, és Donald Trump erőfeszítései ellenére továbbiak láthatnak napvilágot. Azon kívül, hogy Epstein kapcsán több pálfordulást bemutatott, Trump más meglepetésekkel is szolgált: múlt héten a Fehér Házban fogadta New York megválasztott polgármesterét, a szocialista Zohran Mamdanit, a heves indulatokra számító sajtó kérdéseire pedig rendkívül kedélyes hangulatban válaszoltak. Az elnök pártját ugyanakkor baljós jelek veszik körül: a legutóbbi választások és a közvélemény-kutatások egybehangzóan azt mutatják, hogy lemorzsolódóban vannak azon pártfüggetlen, fiatal és latino szavazói, akiknek tavalyi győzelmét köszönheti. Mi több, a trumpista MAGA-tábor is zúgolódik az elégedetlenségtől, és nemcsak a külpolitikai törésvonalak mentén, mint például Izrael támogatása vagy Venezuela esetleges megtámadása. A viszály odáig fajult, hogy Trump egykori hű szövetségese, Marjorie Taylor Greene bejelentette lemondását.

Minderról szó esett a Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Szabó Ákos, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.
Tartalomjegyzék

  • Amerikai-orosz terv az ukrajnai háború lezárására (1:28)

Időközben Washington és Kijev egy módosított, 19 pontos javaslatot dolgozott ki Genfben, erről itt olvashatnak. Sajtóértesülések szerint Ukrajna elfogadta az amerikai feltételeket, bár "néhány kisebb részlet még tisztázásra vár".

  • "Hibrid háborús" szabotázs Kelet-Európában (2:32)
  • Kiújult feszültség az ázsiai nagyhatalmak között (3:05)
  • "Nemzeti tragédia" Kelet-Afrikában (4:06)
  • Belpolitikai fordulatok a tengerentúlon
  • Leállt az élet Washingtonban, de ki jött ki jobban belőle? (4:54)
  • Meghunyászkodtak a demokraták, de hosszú távon örülhetnek? (10:00)
  • Kiábrándult Trumpból a kulcsfontosságú csoport? (15:35)
  • Nem mindennapi összhang a Fehér Házban (20:11)
  • Epstein-ügy: lőttek Trump populista renoméjának? (32:18)
  • Repedések a MAGA-koalíció egységén (43:55)
A Global Insight következő adásával december 9-én érkezünk.

