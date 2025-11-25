Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
Minderról szó esett a Portfolio külpolitikai videós podcastje, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Szabó Ákos, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.
A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.
Tartalomjegyzék
- Amerikai-orosz terv az ukrajnai háború lezárására (1:28)
Időközben Washington és Kijev egy módosított, 19 pontos javaslatot dolgozott ki Genfben, erről itt olvashatnak. Sajtóértesülések szerint Ukrajna elfogadta az amerikai feltételeket, bár "néhány kisebb részlet még tisztázásra vár".
- "Hibrid háborús" szabotázs Kelet-Európában (2:32)
- Kiújult feszültség az ázsiai nagyhatalmak között (3:05)
- "Nemzeti tragédia" Kelet-Afrikában (4:06)
- Belpolitikai fordulatok a tengerentúlon
- Leállt az élet Washingtonban, de ki jött ki jobban belőle? (4:54)
- Meghunyászkodtak a demokraták, de hosszú távon örülhetnek? (10:00)
- Kiábrándult Trumpból a kulcsfontosságú csoport? (15:35)
- Nem mindennapi összhang a Fehér Házban (20:11)
- Epstein-ügy: lőttek Trump populista renoméjának? (32:18)
- Repedések a MAGA-koalíció egységén (43:55)
