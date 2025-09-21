  • Megjelenítés
Kihúzta a gyufát a magyar kormány, kemény válaszra készül Brüsszel
Gazdaság

Kihúzta a gyufát a magyar kormány, kemény válaszra készül Brüsszel

Portfolio
Az Európai Bizottság kereskedelmi lépéseket fontolgat amennyiben Magyarország és Szlovákia nem nyújt be hiteles tervet, hogyan válnának le az orosz kőolajról – tudta meg a Bloomberg. A lap forrása szerint a terv független a pénteken bemutatott újabb orosz szankciós csomagtól. Közben Európán egyre nagyobb a nyomás az amerikai elnök részéről, hogy vezesse ki teljesen az orosz energiahordozókat.

Az Európai Bizottság vizsgálja a megmaradt orosz olajimportot, melyet Magyarország és Szlovákia a Barátság vezetéken keresztül hajt végre, és lépéseket fontolgat annak érdekében, hogy a két tagállamot rábírja az orosz olaj elhagyására – tudta meg névtelen forrástól a Bloomberg. A tervezett intézkedés részletei egyelőre nem ismertek, de a forrás szerint valamilyen kereskedelmi megoldásban gondolkodik a Bizottság. Ez lehet akár büntetővám is az orosz olajimportra.

A magyar és szlovák importra tervezett teher független a pénteken bejelentett újabb orosz szankciós csomagtól, mely a cseppfolyósított orosz földgáz kivezetését tartalmazza legkésőbb 2027 januárjától.

A Bloomberg kiemeli, hogy az esetleges szankciók elfogadásához egyetértésre van szükség a tagállamok részéről, az esetleges kereskedelmi lépésekhez viszont elég az egyszerű többség.

Ezzel ki tudnák kerülni az esetleges magyar és szlovák vétófenyegetést.

Az Európai Bizottságon egyre nagyobb a nyomás Donald Trump oldaláról is, hogy az EU teljesen váljon le az orosz energiáról. Az amerikai elnök szombaton egy vacsorán ismét felhozta a témát, de az elmúlt napokban többször is említette, hogy az USA akkor lenne hajlandó további szankciókat életbe léptetni Oroszországgal szemben, ha az EU teljesen megszünteti az orosz energiahordozók vásárlását. Korábban már 50%-os vámot vezettek be Indiával szemben azért, mert orosz olajat vásárol.

Kapcsolódó cikkünk

Forrásokat szabadíthat fel Brüsszel, hogy elmaradjon az orosz olajszankciók magyar vétója

Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot

Ennyi volt az orosz energia vásárlásának – már pénteken bevetné a bombát Ursula von der Leyen

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
konyhagyerek
Gazdaság
Egy családtámogatás, amit 2008 óta egy fillérrel sem emeltek – Így vált támogatásból szimbólummá
Pénzcentrum
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility