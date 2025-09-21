Kihúzta a gyufát a magyar kormány, kemény válaszra készül Brüsszel

Az Európai Bizottság kereskedelmi lépéseket fontolgat amennyiben Magyarország és Szlovákia nem nyújt be hiteles tervet, hogyan válnának le az orosz kőolajról – tudta meg a Bloomberg. A lap forrása szerint a terv független a pénteken bemutatott újabb orosz szankciós csomagtól. Közben Európán egyre nagyobb a nyomás az amerikai elnök részéről, hogy vezesse ki teljesen az orosz energiahordozókat.

Az Európai Bizottság vizsgálja a megmaradt orosz olajimportot, melyet Magyarország és Szlovákia a Barátság vezetéken keresztül hajt végre, és lépéseket fontolgat annak érdekében, hogy a két tagállamot rábírja az orosz olaj elhagyására – tudta meg névtelen forrástól a Bloomberg. A tervezett intézkedés részletei egyelőre nem ismertek, de a forrás szerint valamilyen kereskedelmi megoldásban gondolkodik a Bizottság. Ez lehet akár büntetővám is az orosz olajimportra.

A magyar és szlovák importra tervezett teher független a pénteken bejelentett újabb orosz szankciós csomagtól, mely a cseppfolyósított orosz földgáz kivezetését tartalmazza legkésőbb 2027 januárjától.

A Bloomberg kiemeli, hogy az esetleges szankciók elfogadásához egyetértésre van szükség a tagállamok részéről, az esetleges kereskedelmi lépésekhez viszont elég az egyszerű többség.

Ezzel ki tudnák kerülni az esetleges magyar és szlovák vétófenyegetést.

Az Európai Bizottságon egyre nagyobb a nyomás Donald Trump oldaláról is, hogy az EU teljesen váljon le az orosz energiáról. Az amerikai elnök szombaton egy vacsorán ismét felhozta a témát, de az elmúlt napokban többször is említette, hogy az USA akkor lenne hajlandó további szankciókat életbe léptetni Oroszországgal szemben, ha az EU teljesen megszünteti az orosz energiahordozók vásárlását. Korábban már 50%-os vámot vezettek be Indiával szemben azért, mert orosz olajat vásárol.

