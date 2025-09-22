  • Megjelenítés
Megbénult Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával
Gazdaság

Megbénult Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával

Portfolio
Egy hete teljesen lezárta Lengyelország a Belarusz felé vezető határátkelőket, így a Kína és az Európai Unió közötti legfontosabb szárazföldi áruszállítási útvonal is megbénult – hívta fel a figyelmet a Handelsblatt. A döntést Varsó a nagyszabású orosz–belarusz hadgyakorlat („Sapad”) és a lengyel légtér többszöri oroszok általi megsértése miatt.

A lezárás különösen a malaszewiczei átrakóállomást érinti, amelyen a Kína–Európa vasúti áruforgalom 90 százaléka halad át. Bár a teljes kereskedelemnek csupán négy százaléka zajlik vasúton, a gyorsabb és olcsóbb szállítás miatt számos vállalat számára kulcsfontosságú ez az útvonal.

A lengyel logisztikai szektorban komoly aggodalmat kelt a helyzet. A malaszewiczei átrakóállomás a térség egyik legnagyobb munkaadója, ahol a teljes forgalom leállása már most érezhető kiesést okoz. Bár az állami vasúttársaság, a PKP Cargo szerint egy rövid ideig még kezelhetők a fennakadások, tartós határzár esetén a kereskedelmi útvonalak könnyen átterelődhetnek más folyosókra, például a közép-ázsiai „középső korridorra”. Az ágazat szereplői arra figyelmeztetnek, hogy a forgalom elvesztése nemcsak közvetlen bevételkiesést jelentene, hanem Lengyelország hosszú távú logisztikai szerepét is gyengítené Európa kapujaként.

A lengyel kormány hangsúlyozza: a biztonság megelőzi a gazdasági érdekeket.

A határzár időzítése miatt sokan találgatják, hogy Varsó talán gazdasági engedmények reményében használja ki a helyzetet. A kínai külügyminiszter varsói látogatásán például sikerült elérni, hogy Peking feloldja a lengyel baromfihúsra vonatkozó importtilalmat – ez fontos siker az ország agráriparának. Ugyanakkor elemzők szerint a vasúti kapcsolat aligha alkalmas külpolitikai eszköznek: a Malaszewiczén áthaladó forgalom Kína teljes külkereskedelmének csupán elenyésző részét adja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

