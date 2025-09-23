Botrány az Amazon Prime körül: azt mondják, milliókat tévesztettek meg

A Biden-adminisztráció alatt, 2023 júniusában benyújtott kereset szerint

az Amazon több tízmillió ügyfelet tévesztett meg a Prime előfizetési programba való beléptetéssel, és akadályozta lemondási kísérleteiket.

Az Amazon tagadja a vádakat.

Az esküdtszék kiválasztása hétfőn kezdődött, a nyitóbeszédek kedden hangzanak el, és a per várhatóan egy hónapig tart majd.

A 2005-ben indított Prime program mára a világ egyik legnépszerűbb előfizetéses szolgáltatásává nőtte ki magát, több mint 200 millió taggal világszerte. Az évi 139 dollárba kerülő tagság olyan előnyöket kínál, mint az ingyenes szállítás és a streaming tartalmakhoz való hozzáférés.

A szabályozó hatóság szerint az Amazon megsértette a versenyjogi és fogyasztóvédelmi törvényeket azzal, hogy megtévesztette az ügyfeleket. Példaként említik a weboldal olyan gombjait, amelyek a tranzakció befejezésére utasították a felhasználókat, de nem jelezték egyértelműen, hogy ezzel egyben ismétlődő Prime-előfizetést is kötnek.

Az FTC szerint a lemondási folyamat ugyanilyen zavaros, négy weboldal és 15 opció közötti navigálást igényel - egy "labirintusszerű mechanizmus", amelyet a vállalaton belül "Iliásznak" neveztek, utalva Homérosz trójai háborúról szóló eposzára.

Az Amazon azzal érvelt, hogy a Prime regisztrációs és lemondási folyamatai "világosak és egyszerűek", és a vállalat "mindig átlátható volt a Prime feltételeivel kapcsolatban". "Az alkalmi ügyfélfrusztrációk és hibák elkerülhetetlenek - különösen egy olyan népszerű program esetében, mint az Amazon Prime" - írta a vállalat egy közelmúltbeli bírósági beadványban.

