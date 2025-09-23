Legmagasabb készültségben a keleti nagyhatalom: hamarosan lecsap a Ragasa

A 2025-ös év eddigi legerősebb tájfunja csap le hamarosan Kína délkeleti részeire. Több nagyvárosban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be.

Hongkongban, Makaón és a szomszédos Kuangtung tartományban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a közelgő Ragasa trópusi vihar miatt. A jelentések szerint a tájfun szerdán a reggeli órákban érheti el Kína délkeleti részének egyik legfontosabb gazdasági központjait. Az előrejelzések szerint erős széllel és rengeteg csapadékkal csap le a városokra.

Hongkongban a 8-as szintű viharjelzést adták ki, ez a harmadik legmagasabb riasztási szint. Ennek nyomán az iskolák és számos üzlet zárva tart, miközben a tömegközlekedési eszközöket is korlátozzák, közte körülbelül 700 repülőjáratot töröltek. Azzal számolnak a városban, hogy a Ragasa mintegy 220 kilométer/órás széllökésekkel is tombolhat. A hurrikánerejű szél mellett 4-5 méteres tengerszint-emelkedés is előfordulhat.

Hong Kong shuts schools and cancels flights as Super Typhoon Ragasa approaches with a force officials warn will be among the most destructive in the city's recent historyhttps://t.co/gQA4hgHRxO pic.twitter.com/gjeTmgHiK6 https://t.co/gQA4hgHRxO — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2025

Makaón az iskolákat bezárták, és megkezdték az evakuálási intézkedéseket. A dél-kínai Kuangtung tartományban kedd délelőtt

a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a helyi meteorológiai központ szerint a szupertájfun 24 órán belül érheti el a szárazföldet Csuhaj városa és Hszüven megye között.

A Ragasa hétfőn haladt el a Fülöp-szigetek északi részénél, itt a 205 kilométer/órás széllökések miatt Ferdinand Marcos elnök teljes riadókészültséget rendelt el.

