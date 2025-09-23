  • Megjelenítés
Növekedési és inflációs kockázatokról beszélt Varga Mihály
Gazdaság

Növekedési és inflációs kockázatokról beszélt Varga Mihály

Portfolio
A gazdasági növekedést inkább lefelé, míg az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik - mondta keddi sajtótájékoztatóján Varga Mihály, az MNB elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot. A jegybank elnöke kiemelte, hogy az erősebb és stabilabb forintárfolyam segíthet az inflációs várakozások horgonyzásában.
Megosztás

Döntésről döntésre haladnak

Döntésről döntésre haladunk, elemezzük a folyamatokat, nincs kitűzött dátum arra vonatkozóan, mikor érheti el az infláció a kamat csökkentéséhez szükséges szintet - mondja egy másik kérdésre a jegybankelnök.

Megosztás

Átmenetileg volt használható az árstop

Adott makrogazdasági helyzetben átmenetileg olyan intézkedések is használhatók, melyekkel nyugodtabb időkben nem él a gazdaságpolitika, ilyenek voltak az árstopok, melyeket azóta kivezetett a kormány - mondja Varga Mihály.

Megosztás

Tovább élénkülhet a fogyasztás

Jövőre is a háztartások fogyasztásának növekedése várható, a lakossági hitelezés tovább élénkülhet, de jó lenne, ha ehhez a vállalati hitelezés is felzárkózna - mondja kérdésre válaszolva az MNB elnöke.

Megosztás

Mikor túl erős a forint?

Ahogy néhány hete a Közgazdász Vándorgyűlésen fogalmaztam, az egy monetáris illúzió, hogy a gyengébb árfolyam tartósan segítheti egy gazdaság felzárkózását és versenyképességének javítását. Én nem gondolom, hogy a kormánynak bármikor is lett volna ilyen törekvése, de egyes szakemberek szemében létezett ez az illúzió - mondja Varga Mihály a forintárfolyam kapcsán.

Nincs árfolyamcélja a jegybanknak, mi az árstabilitás-fókuszú, stabilitás orientált megközelítést alkalmazzuk

- szögezte le az elnök.

Megosztás

Alternatív forgatókönyvek is vannak

A jelenlegi előrejelzés a legutóbbi bejelentéssel összhangban az árkorlátozó intézkedések november végi kivezetésével számol - mondja az elnök. Így az infláció a jegybank szerint 2026-ban a korábban vártnál kicsivel magasabban, 3,8%-on alakulhat.

A Monetáris Tanács három alternatív pályát emelt ki az inflációs jelentésből:

  1. Erősebb fogyasztás: magasabb növekedés és inflációs pálya
  2. Geopolitikai feszültségek: gyengébb növekedés, magasabb infláció
  3. Elhúzódó dekonjunktúra: alacsonyabb növekedési és inflációs pálya
Megosztás

Pozitív az erős és stabil forint

Az inflációs folyamatokat komplex, egymással ellentétes folyamatok befolyásolják. A világpiaci élelmiszerárak továbbra is magasak, ugyanakkor az árkorlátozó intézkedések a nyár utolsó hónapjában is 1,5 százalékponttal mérsékelték az ütemet.

Kedvező fejlemény, hogy az év eleje óta erősödő forint hatása egyre inkább megjelenik ezzel is támogatva a dezinflációt. A másik pozitív hatás, hogy a forint befektetések vonzóbbá váltak.

A forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez

- jelenti ki Varga.

Megosztás

Berobbanhat a lakossági hitelezés

A háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A szeptemberben bejelentett új támogatások egy egyébként is élénk lakáspiacon érvényesülnek, így a lakossági hitelállomány idén 17-20, míg 2026-ban 18-22 százalékos mértékben növekedhet - mondja Varga Mihály.

Megosztás

Új jegybanki prognózis érkezett: még kisebb lehet az idei GDP-növekedés

Érdemben nem változott a Magyar Nemzeti Bank gazdasági képe - ez körvonalazódik a közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén még kisebb, 0,6%-os GDP-növekedést vár, az infláció 4,6%-os lehet.

Tovább a cikkhez
Új jegybanki prognózis érkezett: még kisebb lehet az idei GDP-növekedés
Megosztás

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Összességében a jegybank közleménye továbbra is az inflációs kockázatokra helyezi a hangsúlyt. A Monetáris Tanács elismeri, hogy a geopolitikai kockázatok és az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra továbbra is markáns hatást gyakorolnak a magyar gazdaságra. A kockázati értékelés alapján az előrejelzést felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázatok jellemzik. Az alábbiakban a teljes közleményt közöljük, a kiemelések tőlünk származnak.

Tovább a cikkhez
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Megosztás

Mi lesz a növekedéssel és az inflációval?

Elsősorban a mezőgazdaság aszály miatti gyenge teljesítménye indokolja, hogy a júniusi 0,8%-ról 0,6%-ra csökkentette 2025-ös növekedési előrejelzését a jegybank. Az év hátralevő részében a gazdaság lassú élénkülése várható, amit a fogyasztás és a fokozatosan javuló külső konjunktúra támogathat - emeli ki az elnök.

Az infláció az év hátralevő részében a toleranciasáv felett alakulhat, majd 2026 elején mérséklődhet a sávon belülre, aztán a szigorú monetáris kondíciók fenntartása mellett 2027 elején csökkenhet 3 százalék alá

- teszi hozzá Varga.

Megosztás

Továbbra is erősek az inflációs folyamatok

A magyar gazdaságban a második negyedévben is fennmaradt a korábbi kettősség, az infláció 4,3% volt augusztusban, az árkorlátozó intézkedések ezt csökkentették, de

az inflációs folyamatok továbbra is erősek

hangzott el.

Megosztás

Maradt a "türelmes és óvatos"

Az elmúlt negyedévben az előző inflációs jelentésben jelzett pályán haladtunk, a várakozásaink teljesültek. Az alappályát többségében felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kondíciók övezik - kezdi tájékoztatóját Varga Mihály.

A kiindulópont az, hogy a Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett, ehhez továbbra is türelmes és óvatos monetáris politikai megközelítés indokolt

- mondja az MNB elnöke.

Megosztás

Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB mai döntéséről

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar infláció és a kamat várható alakulása is szóba kerül majd október 7-én az ősz gazdasági csúcskonferenciáján. tartson velünk!
Információ és jelentkezés

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, a jegybanknak nem is volt oka módosítani. A lazítást elsősorban a továbbra is cél feletti infláció akadályozza, és

várhatóan a következő hónapokban is így marad majd.

A szakértők szerint legkorábban 2025 végén vagy 2026 elején lehet tér a kamatcsökkentésre, kérdés, hogy akkor az árrésstopok kivezetése előtt megkockáztatja-e a lépést az MNB.

Mivel szeptember a háromhavonta esedékes Inflációs jelentés megjelenésének a hónapja, a mai ülésen a friss gazdasági előrejelzéseket is megtárgyalta a Monetáris Tanács. A szokásoknak megfelelően délután három órakor teszi közzé a jegybank negyedévente frissülő GDP- és inflációs prognózist (a teljes jelentés szokás szerint csütörtökön jelenik meg). Emellett szintén 15 órakor megismerhetjük a kamatdöntést indokló közleményt is, és ekkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.

Az eseményekről a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
közlekedés-baleset-dugó-autópálya-közút-gépjármű-forgalom-torlódás-karambol
Gazdaság
Súlyos baleset az M1-es autópályán, hatalmas a torlódás
Pénzcentrum
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility