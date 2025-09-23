  • Megjelenítés
Rossz hír érkezett: emelkedik a népszerű streamingplatform havidíja
Rossz hír érkezett: emelkedik a népszerű streamingplatform havidíja

A Disney jelentősen emeli streaming szolgáltatásának előfizetési díjait októbertől, folytatva a médiacégek profitmaximalizálási törekvéseit. - írta meg a Bloomberg.

A Walt Disney Co. bejelentette, hogy október 21-től 3 dollárral, havi 19 dollárra emeli a reklámok nélküli Disney+ streaming szolgáltatás árát.

A reklámokat tartalmazó csomag díja is emelkedik, 2 dollárral, így havi 12 dollárba kerül majd.

A lépés illeszkedik a médiacégek azon stratégiájába, hogy a streaming szolgáltatásaik árait emelik a nagyobb nyereség érdekében, miután évekig jelentős összegeket fektettek ezekbe az üzletágakba. A Disney konkrét célt is kitűzött: az idei pénzügyi évben 1,3 milliárd dolláros működési eredményt szeretne elérni a streaming szolgáltatásával.

A kaliforniai Burbankban székelő szórakoztatóipari óriás már tavaly is emelte a Disney+ árát, akkor akár 25 százalékkal is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

