Koncesszióba adja a kormány a a ferihegyi reptérre vezető gyorsvasút megépítését
Koncesszióba adja a kormány a a ferihegyi reptérre vezető gyorsvasút megépítését

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány egy rendelettervezet, amellyel megkönnyítené a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút megépítését és működtetését, méghozzá koncessziós formában.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter június elején jelentette be, hogy  döntött a kormány a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút megépítéséről, amelynek másik végállomása a Nyugati Pályaudvaron lenne. Emellett egy új cargo, vagyis áruforgalmi repülőteret is bejelentett a miniszter. Akkori közlése szerint

mintegy 1 milliárd eurós beruházásról van szó, amely nem egy új, párhuzamos kötöttpályás összeköttetés lesz, hanem a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötnék be a reptéri gyorsvasutat.

A Budapest Airport Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának a megvalósítása a friss jogszabálytervezet tartalmi összefoglalója szerint nemzetgazdasági jelentőségű, és

erre tekintettel teremtik meg a koncesszió eljárásjogi kereteit.

Ennek részeként új koncesszióköteles tevékenységgel bővül a koncessziókért felelős miniszter, vagyis a nemzetgazdasági miniszer által ellátandó törvényben meghatározott eljárási és szerződéskötési feladatok köre.

A jogszabálytervezet lényege az, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás (vasúti) kapcsolatának megvalósítása koncessziós tevékenységgé váljon:

  • a kormány a repülőtér nemzetgazdasági jelentőségére hivatkozva koncessziós keretet teremt a vasútvonal kiépítésére és üzemeltetésére.
  • a koncessziókért felelős nemzetgazdasgi miniszter feladatköre bővül: mostantól az állam kizárólagos tulajdonában lévő, országos jelentőségű vasútvonalak és az ezekhez tartozó hálózat létrehozása és működtetése is ide tartozik,
  • kimondja, hogy a repülőtér és a vasúti kapcsolat fejlesztése stratégiai fontosságú a gazdaság, a versenyképesség, a turizmus és a közlekedés szempontjából.

A rendelet az elfogadást követő napon lépne életbe.

