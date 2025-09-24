Megállapodott Bukarest és Brüsszel a hiánycélról

Románia megállapodott az Európai Bizottsággal a 2024-es költségvetési hiánycélról, amely a GDP 8,4 százalékát teszi ki.

Ilie Bolojan román miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy országa és az Európai Bizottság megegyezett a 2024-es költségvetési hiánycélról. Így a román kormány a GDP 8,4%-ának megfelelő deficitet érhet el idén.

Bolojan arról is beszélt, hogy a megszorítások érintik majd az ország gazdaságát, de nem számítanak recesszióra. Kiemelte, hogy 2026-ban már nem lesznek további adóemelések, elsősorban a kormányzati kiadások visszafogásával érnék el a hiány csökkenését.

A kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a 2026-os deficitcél a bruttó hazai termék "valamivel több mint" 6 százaléka lesz.

