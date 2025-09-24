  • Megjelenítés
Szokatlan időpontban jönnek a kormány bejelentései
Gazdaság

Szokatlan időpontban jönnek a kormány bejelentései

Portfolio
Kormányinfót tart csütörtök délelőtt Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az eseményen a kormány friss döntéseiről számolhatnak be a sajtónak.

Csütörtök délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Vitályos Eszter és Gulyás Gergely, az esemény mottója szokás szerint: „Mit, miért tesz a kormány?”. A tájékoztatón gazdasági szempontból lényeges témák is terítékre kerülhetnek, például

  • az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részletei,
  • az uniós kapcsolatok,
  • az Otthon Start program aktualitásai, friss adatai.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

