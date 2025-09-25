Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt

Gulyás Gergelyt arról kérdezték, hogyan reagál a kormány az Alkotmánybíróság néhány hónappal ezelőtti döntésére, amely a Munka törvénykönyve egyes pontjait alkotmányellenesnek minősítette. A döntés érintette azokat az eseteket, amikor a munkáltatók nem ajánlottak fel másik munkakört az egészségügyi okokból korábbi pozíciójukra alkalmatlanná vált dolgozóknak, de el sem bocsátották őket. Ez azt eredményezte, hogy bár a jogviszonyuk megmaradt, semmilyen juttatást nem kaptak.

A miniszter elmondta, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség a múlt heti ülésén törvénymódosításra tett javaslatot, amelyről tegnap adtak ki közleményt.

Hozzátette, hogy ezt a javaslatot még nem ismeri, de a kormány tanulmányozni fogja, és minden felvetést köszönettel fogad.

Az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell tartani, ugyanakkor még nem született végleges kormánydöntés arról, hogyan módosítják a jogszabályt. Gulyás szerint a határidőn belül vannak, így van idő kidolgozni a megoldást.