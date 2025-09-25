  • Megjelenítés
Másfél hónapra leáll az iváncsai SK On akkumulátorgyár
Másfél hónapra leáll az iváncsai SK On akkumulátorgyár

Portfolio
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában. A leállás alatt a dolgozók nappali műszakban képzéseken vesznek részt, miközben a vállalat átfogó karbantartást végez - írta a Telex.

Október elejétől november közepéig szünetel a gyártás az SK On iváncsai üzemében

- közölte a vállalat hivatalos sajtóközleményében. A leállás időtartama alatt a munkavállalókat nappali műszakba helyezik át, akik a termelési tevékenység helyett különböző képzéseken fognak részt venni.

A vállalat tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb leállási időszakot az üzem alapos átvizsgálására és ellenőrzésére fordítják. Kiemelték, hogy az elmúlt időszakban a tervezettnél nagyobb mennyiségben állítottak elő akkumulátorokat, így a másfél hónapos termelési szünet ellenére is biztosítani tudják az ügyfeleik folyamatos ellátását.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően fokozatosan indítják újra a termelést. A vállalat hangsúlyozta, hogy a magyar munkavállalók közül senkit nem bocsátanak el ebben az időszakban.

A korábban többségében váltott műszakokban dolgozó alkalmazottak nappali műszakba helyezése ugyanakkor azt jelenti, hogy a következő másfél-két hónapban elesnek az éjszakai és hétvégi pótlékoktól, amelyek sokak számára a megélhetés fontos részét képezték.

A névtelenséget kérő dolgozók szerint a leállás hátterében súlyosabb problémák húzódhatnak meg, mint amit a vállalat kommunikál. Információik szerint Trump EU-val szemben bevezetett vámjai miatt az SK az európai gyártás ideiglenes visszafogása mellett döntött, és amerikai ügyfelei igényeit inkább a világ más részein működő gyáraival igyekszik kielégíteni.

Az SK augusztus elején jelentette be, hogy gyakorlatilag leállítja az első komáromi gyárának termelését, és az ott dolgozókat a második komáromi gyárba, az úgynevezett SK BM-be helyezi át.

