  • Megjelenítés
Mindjárt érkeznek a kormány bejelentései és legfontosabb közlései
Gazdaság

Mindjárt érkeznek a kormány bejelentései és legfontosabb közlései

Portfolio
Csütörtök délelőtt fontos gazdasági és politikai bejelentések várhatók a Kormányinfón, ahol szó lesz az Otthon Start programról, az iparvédelmi intézkedésekről és az orosz energiafüggőség csökkentéséről is. Közben Brüsszel új lépést készít elő, amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia orosz energiaimportját. A Portfolio élőben tudósít az eseményről.

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tart Vitályos Eszter és Gulyás Gergely, ahol várhatóan több fontos gazdasági és politikai kérdésről is szó lesz.

A napirenden szerepelhet az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv, az Otthon Start program helyzete, valamint az orosz energiafüggőség csökkentésére irányuló egyre erősebb uniós és amerikai nyomás is.

Az Otthon Start programról szólva az ingatlanpiaci szakértők szerint a konstrukció iránti kezdeti érdeklődés hamar kifulladhat, mert sok család számára a feltételek nem kedvezőek, és a kínálat korlátozott. Bár a program rövid távon felpörgetheti a keresletet, hosszabb távon nem számítanak tartós piaci hatásra, és valószínűleg gyorsan el fog veszíteni a vonzerejéből.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy új szabályozással gyakorlatilag ellehetetlenítenék Magyarország és Szlovákia orosz energiaimportját.

A cél az, hogy a két ország mielőbb leváljon az orosz gáz- és olajszállításokról, ám a lépés komoly gazdasági és politikai feszültségeket okozhat, mivel mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik ezekre az importokra.

Kapcsolódó cikkünk

Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Magyarország futtathatja zátonyra az EU eddigi egyik legnagyobb húzását

Ursula von der Leyen bejelentette: ellehetetlenítenék a magyarok és a szlovákok orosz energiaimportját

Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
auto-benzinkut-uzemanyag-kanna-no
Gazdaság
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility