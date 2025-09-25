Mindjárt érkeznek a kormány bejelentései és legfontosabb közlései

Csütörtök délelőtt fontos gazdasági és politikai bejelentések várhatók a Kormányinfón, ahol szó lesz az Otthon Start programról, az iparvédelmi intézkedésekről és az orosz energiafüggőség csökkentéséről is. Közben Brüsszel új lépést készít elő, amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia orosz energiaimportját. A Portfolio élőben tudósít az eseményről.

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tart Vitályos Eszter és Gulyás Gergely, ahol várhatóan több fontos gazdasági és politikai kérdésről is szó lesz.

A napirenden szerepelhet az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv, az Otthon Start program helyzete, valamint az orosz energiafüggőség csökkentésére irányuló egyre erősebb uniós és amerikai nyomás is.

Az Otthon Start programról szólva az ingatlanpiaci szakértők szerint a konstrukció iránti kezdeti érdeklődés hamar kifulladhat, mert sok család számára a feltételek nem kedvezőek, és a kínálat korlátozott. Bár a program rövid távon felpörgetheti a keresletet, hosszabb távon nem számítanak tartós piaci hatásra, és valószínűleg gyorsan el fog veszíteni a vonzerejéből.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy új szabályozással gyakorlatilag ellehetetlenítenék Magyarország és Szlovákia orosz energiaimportját.

A cél az, hogy a két ország mielőbb leváljon az orosz gáz- és olajszállításokról, ám a lépés komoly gazdasági és politikai feszültségeket okozhat, mivel mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik ezekre az importokra.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán.