Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról
Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról

Szinte tökéletes kirándulóidő várható a hétvégén - közölte a HungaroMet.

A hétvégén már a Skandinávia fölötti anticiklon déli peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, így a továbbra is északkeleti, keleti széllel immáron némileg szárazabb légtömeg érkezik fölénk - írják Facebook-oldalukon.

Ennek eredményeképpen szombat napközben a felhőzet fokozatosan vékonyodik, csökken ugyan, és az ország jó részén rövidebb-hosszabb időre kisüt a nap, de maradnak majd tartósan felhős országrészek is. Csak néhol lehet kisebb eső, zápor, és a szél már csak kevés helyen élénkülhet meg.

Hajnalban többnyire 9 és 14, napközben 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap felhős, változóan felhős időre számíthatunk, de a nap második felében északkelet felől vastagabb felhőzet érkezhet, és már helyenként is előfordulhat eső, zápor, de az ország legnagyobb része szárazon marad. A légmozgás mérsékelt marad.

Kora reggel többnyire 7, 12, délután 16, 22 fokra számíthatunk.

