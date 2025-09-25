Újranyitott két Spar-üzlet

A SPAR Magyarország közölte, hogy folytatja áruházainak korszerűsítését, és két szupermarketét is felújítva nyitotta újra a vásárlók előtt. Az egyik Győrben, a másik Erdőkertesen nyílt meg.

A győri beruházás értéke 1,35 milliárd forint volt, amelynek köszönhetően az Arrabona bevásárlóközpontban található szupermarket teljes eladótere megújult. A 1 152 négyzetméteres üzletben öt hagyományos és hat önkiszolgáló kassza működik, valamint új hűtőbútorok, zöldség-gyümölcs kínáló egységek és egy SPAR toGo részleg is helyet kapott. Az áruház energiatakarékos LED-világítást és környezetbarát hűtéstechnikát alkalmaz, a visszaváltható palackok leadására pedig

külön bejáraton keresztül elérhető REpont automata áll rendelkezésre.

Erdőkertesen 226 millió forintos fejlesztéssel korszerűsítették a Béke utca 2. szám alatti szupermarketet. A 734 négyzetméteres üzlet új arculattal, pékáru-kínáló egységekkel és egy önkiszolgáló grill melegentartó pulttal várja a vásárlókat. Három kassza segíti a kiszolgálást, az áruház mellett parkoló, biciklitároló és szelektív gyűjtési lehetőség is rendelkezésre áll.

A győri szupermarket nyitvatartása hétfőtől péntekig 6:30 és 20:00 óra között, szombaton 6:30–17:00, vasárnap pedig 7:00–13:00. Az erdőkertesi üzlet hétköznap 6:30–20:00, szombaton 6:30–17:00, vasárnap pedig 7:00–15:00 között lesz nyitva.

Címlapkép forrása: Spar