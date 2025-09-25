  • Megjelenítés
Valami nagy dolog készül az USA és Kína között
Gazdaság

Portfolio
Az Egyesült Államok jelentős előrelépést tett a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokban, de még sok munka vár a felekre - jelentette ki Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója a Reuters szerint.

Hassett csütörtökön a Fox Business Networknek adott interjújában elmondta, hogy

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök több témát is megvitatnak, köztük Kína orosz olajvásárlásait is.

Washington korábban Kínát és Indiát az orosz-ukrán háború közvetett támogatóiként említette a Moszkvától történő olajvásárlásaik miatt.

Az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamieson Greer és Scott Bessent pénzügyminiszter gyakorlatilag napi kapcsolatban állnak kínai partnereikkel.

Úgy érzem, hogy néhány hónappal ezelőtthöz képest hatalmas előrelépést tettünk

– nyilatkozta Hassett.

A gazdasági tanácsadó kiemelte, hogy számos téma szerepel a tárgyalások napirendjén, hozzátéve: „nagyon fontos számunkra, hogy Kína leállította amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását”.

„Produktív tárgyalásokat folytatunk, és bízunk benne, hogy mostantól hálaadásig jelentős előrelépést érünk el” – mondta a "Mornings with Maria" című műsorban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

