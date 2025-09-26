Berobbant a Covid Magyarországon, de csak novembertől lesz elérhető az új vakcina

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) lapnak adott tájékoztatása szerint

novembertől válik elérhetővé a Covid elleni vakcina hazánkban.

A hivatal a WHO májusi ajánlásával összhangban már elindította az oltóanyag beszerzését, és annak elérhetőségéről később fognak részletes információkat közölni.

A háziorvosi rendeléseken jelenleg másfélszeres betegforgalmat tapasztalnak a nyári időszakhoz képest. Keczéry Attila zuglói háziorvos a Népszavának elmondta, hogy minden felsőlégúti panasszal érkező páciensét teszteli, és

már minden második esetben Covid-fertőzést diagnosztizál.

Az NNGYK adatai is megerősítik az akut légúti fertőzések és a Covid-esetek számának emelkedését. A betegség jellemző tünetei között szerepel a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri panaszok. A hivatal a higiénés szabályok betartását javasolja a vakcina megérkezéséig.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja által szervezett tudományos konferencián Oroszi Beatrix igazgató rámutatott, hogy

a Covid-járvány lezárulása óta jelentősen nőtt az oltásokkal szembeni bizalmatlanság.

A rendezvényen járványmatematikusok, szociológusok és epidemiológusok elemezték a bizalomvesztés folyamatát és az oltásellenesség erősödését.

"Bár a kötelező gyermekkori betegségek területén magas az átoltottság Magyarországon, ugyanakkor az önkéntes védőoltások (ilyen például a Covid-vakcina is) elfogadottsága nagyobb (42 százalék), mint azok aránya, akik ténylegesen felveszik az oltást (22 százalék a 65 év felettiek körében)" - mondta Oroszi Beatrix.

Az elmúlt 14 év adatait vizsgálva a 2023-2024-es szezonban adták be a legkevesebb térítésmentes influenza elleni vakcinát, mindössze 600 ezren kérték, akiknek háromnegyede 60 évnél idősebb volt. A kutatások azt mutatják, hogy az idősek körében jelentősen növekedne az oltási hajlandóság, ha azt a háziorvosuk ajánlaná.

Oroszi Beatrix hangsúlyozta, hogy az emberek továbbra is az orvosokban és az egészségügyi dolgozókban bíznak a leginkább. Véleménye szerint a páciensekkel közvetlen kapcsolatban álló egészségügyi szakemberek feladata nem az oltásellenesek meggyőzése, hanem azoké, akiket az oltásellenesek próbálnak elbizonytalanítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images