Csúszik a Baranyából továbbvezető autópálya-szakasz átadása a horvát oldalon

A korábban szeptember 26-ra tervezett átadás helyett várhatóan október első felében nyitják meg a forgalom előtt a Pélmonostor és a magyar határ közötti horvát autópálya-szakaszt. Hargitai János országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a horvát oldalon még folyamatban vannak az átadás-átvételi és műszaki ellenőrzési folyamatok.

Az M6-os autópálya magyarországi, horvát határig vezető szakasza már tavaly elkészült, míg a horvátországi A5-ös autópálya 88,6 kilométeres része is korábban megépült. Az utolsó, Pélmonostortól a magyar határig húzódó öt kilométeres szakaszt július végén fejezték be a horvátok.

Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak

- nyilatkozta Hargitai János.

Fontos információ az utazók számára, hogy

a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, onnan Eszékig azonban személyautóval körülbelül 670 forintba kerül majd az utazás.

A horvát szakaszon nyolc műtárgy épült, köztük egy 318 méter hosszú viadukt, amely a Karasica folyót és a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át, valamint két felüljáró és öt híd.

Az új összeköttetésnek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt lehet majd eljutni, ami azt jelenti, hogy a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

Bár az autópálya megnyitásával Budapest és Bosznia-Hercegovina között mintegy 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, a Dalmáciába utazók számára ez még nem jelent érdemi könnyebbséget. A boszniai szakasz 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a teljes befejezés várhatóan csak 2030-ra valósul meg.

A drávaszögi települések, mint például Csúza és a Kopácsi-rét, valamint Eszék ugyanakkor egyszerűbben és gyorsabban megközelíthetőek lesznek Pécsről és más baranyai településekről.