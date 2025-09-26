  • Megjelenítés
Drákói szigor lépett életbe Balatonfüreden
Drákói szigor lépett életbe Balatonfüreden

A balatonfüredi képviselő-testület új rendeletet fogadott el, amely megtiltja a dohányzást és alkoholfogyasztást a város dohányboltjainak tízméteres körzetében. A döntés hátterében a boltok környékén kialakult, "kocsmai hangulatot" idéző állapotok állnak - írta meg a Balatonfüred.hu.

A város önkormányzata határozott lépést tett a közterületi rend fenntartása érdekében. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elfogadott rendelet értelmében tilos lesz a dohányzás és az alkoholfogyasztás a dohányboltok bejáratától számított tíz méteres körzetben.

"Régi problémát jelent a városban, hogy a dohányboltok közvetlen környezetében kocsmai hangulatot keltő pultok és a fiatalok számára dohányzásukkal rossz példát mutató vendégkör jelent meg" – hangzott el az ülésen. Az önkormányzat a nem dohányzók védelme érdekében látta szükségesnek a szabályozás bevezetését.

A szeptember 26-tól, vagyis mától hatályba lépő rendelet betartatásáról a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is gondoskodnak majd.

A szabálysértőkre akár 30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható.

A testületi ülésen további korlátozások lehetősége is felmerült. A képviselők fontolóra vették, hogy a város más érzékeny területein, különösen a Gyógy-téren és a Kiserdőben is bevezetnék hasonló intézkedéseket. A testület úgy határozott, hogy alapos megfontolás után egy későbbi időpontban visszatérnek a kérdésre, áttekintve az esetlegesen érintett közterületek listáját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

