Hiába ütött be az ősz, beállt a forgalom az M7-esen Balaton felé
Hiába ütött be az ősz, beállt a forgalom az M7-esen Balaton felé

Portfolio
Szakaszos torlódásokra lehet számítani az M1-M7 elválástól az érdi 18-as csomópontig az M7-es autópályán Balaton felé – figyelmeztet az Útinform péntek délután.

Az érdi csomópont és a tárnoki csomópont között terelést építettek ki a 16-os és a 22-es km között, ezért a Balaton felé vezető oldalon még telítettek a sávok – írják.

Nem jobb a helyzet az M3-as autópályán sem, ahol a 27-es km-nél levő Gödöllő csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon korábban több személyautó koccant össze.

Bár a sávzárást már feloldották,

de a péntek délutáni csúcsforgalomban jelentős torlódás alakult ki.

Már a 23-as Mogyoród csomóponttól kell torlódásban araszolgatni – jegyezte meg az Útinform.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

