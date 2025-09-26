Hiába ütött be az ősz, beállt a forgalom az M7-esen Balaton felé

Az érdi csomópont és a tárnoki csomópont között terelést építettek ki a 16-os és a 22-es km között, ezért a Balaton felé vezető oldalon még telítettek a sávok – írják.

Nem jobb a helyzet az M3-as autópályán sem, ahol a 27-es km-nél levő Gödöllő csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon korábban több személyautó koccant össze.

Bár a sávzárást már feloldották,

de a péntek délutáni csúcsforgalomban jelentős torlódás alakult ki.

Már a 23-as Mogyoród csomóponttól kell torlódásban araszolgatni – jegyezte meg az Útinform.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images