  • Megjelenítés
Közel 200 ezer tűzveszélyes BMW-t hívnak vissza
Gazdaság

Közel 200 ezer tűzveszélyes BMW-t hívnak vissza

Portfolio
A BMW több mint 196 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután az indítómotor reléjével kapcsolatos tűzveszélyre derült fény.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteki közleménye szerint a visszahívás oka, hogy

a motor indítóreléje korrodálódhat, ami túlmelegedéshez és rövidzárlathoz vezethet.

A hatóság figyelmeztetése alapján ez a meghibásodás jelentősen növeli a járművek kigyulladásának kockázatát.

A visszahívás összesen 196 ezer BMW járművet érint az Egyesült Államok területén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hotel wellness
Gazdaság
A külföldiek mentik a hazai turizmust, gyenge a magyarok utazási kedve
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility