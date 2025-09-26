  • Megjelenítés
Óbuda megegyezett a MOHU-val
Gazdaság

Óbuda megegyezett a MOHU-val

Portfolio
A III. kerületben szombattól folytatódik a lomtalanítás, miután az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a MOHU-val. A jövő hétre pótnapokat is kijelöltek, de a kerület vezetése továbbra is elégedetlen a hulladékkezelő vállalat eljárásával - írta a kerület oldala.

A korábban meghirdetett rend szerint zajlik a lomtalanítás Óbudán szombattól, miután az önkormányzat pénteken egyeztetéseket kezdett a MOHU-val. A megállapodás értelmében jövő hét szerdán és csütörtökön pótlomtalanítási napokat tartanak azok számára, akik az önkormányzat kérésére korábban nem helyezték ki hulladékaikat.

A III. kerületi önkormányzat közleménye szerint továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy a MOHU csak a polgármester határozott fellépésére volt hajlandó megfelelő tájékoztatást adni és intézkedni. Kifogásolják azt is, hogy

a vállalat a kialakult "szemétcunami" felelősségét a sztrájkoló dolgozókra hárítja, holott nem ők mulasztották el a szükséges tájékoztatást.

Az önkormányzat fenntartja követelését a MOHU budapesti vezetőinek lemondására vonatkozóan. Belső vizsgálatot sürgetnek annak kiderítésére, hogyan következhetett be a lomtalanítás összeomlása, és miért nem folytatott a cég napokig semmilyen kommunikációt sem a lakossággal, sem az önkormányzattal.

Kiss László polgármester jelezte, hogy a kerületnek jelentős többletkiadása keletkezett a MOHU hibájából, amit teljes mértékben be kívánnak hajtani a cégen. Amennyiben a vállalat nem teljesíti vállalásait, és szombat után is jelentős mennyiségű hulladék marad a közterületeken, az önkormányzat a növekvő járványveszély miatt feljelentést tesz a hulladékkezelő vállalat ellen.

Kapcsolódó cikkünk

MOHU: újra elindult a szemétszállítás Budapesten

Vadsztrájk után: tárgyal a Mohu a szakszervezetekkel

Óbuda: A MOHU-ra borítjuk a szemetüket, hétvégén indulnak a teherautók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1465619757
Gazdaság
Vészhelyzet a német autóiparban: a kancellár sürgős találkozót tart iparági vezetőkkel
Pénzcentrum
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility