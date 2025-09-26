Óbuda megegyezett a MOHU-val

A korábban meghirdetett rend szerint zajlik a lomtalanítás Óbudán szombattól, miután az önkormányzat pénteken egyeztetéseket kezdett a MOHU-val. A megállapodás értelmében jövő hét szerdán és csütörtökön pótlomtalanítási napokat tartanak azok számára, akik az önkormányzat kérésére korábban nem helyezték ki hulladékaikat.

A III. kerületi önkormányzat közleménye szerint továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy a MOHU csak a polgármester határozott fellépésére volt hajlandó megfelelő tájékoztatást adni és intézkedni. Kifogásolják azt is, hogy

a vállalat a kialakult "szemétcunami" felelősségét a sztrájkoló dolgozókra hárítja, holott nem ők mulasztották el a szükséges tájékoztatást.

Az önkormányzat fenntartja követelését a MOHU budapesti vezetőinek lemondására vonatkozóan. Belső vizsgálatot sürgetnek annak kiderítésére, hogyan következhetett be a lomtalanítás összeomlása, és miért nem folytatott a cég napokig semmilyen kommunikációt sem a lakossággal, sem az önkormányzattal.

Kiss László polgármester jelezte, hogy a kerületnek jelentős többletkiadása keletkezett a MOHU hibájából, amit teljes mértékben be kívánnak hajtani a cégen. Amennyiben a vállalat nem teljesíti vállalásait, és szombat után is jelentős mennyiségű hulladék marad a közterületeken, az önkormányzat a növekvő járványveszély miatt feljelentést tesz a hulladékkezelő vállalat ellen.

