Rekordforgalmat ért el a JYSK világszinten és Magyarországon is

A skandináv gyökerekkel rendelkező nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc, a JYSK ismét rekordforgalmat ért el a 2024/25-ös pénzügyi évben - közölte a vállalat.

A JYSK Csoport a 2024/25-ös pénzügyi évben 46,3 milliárd dán koronás (6,2 milliárd euró) árbevételt ért el, ami 11,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalat globálisan 13,7 millió új vásárlót szerzett, és 12,8 százalékkal több terméket adott el, mint egy évvel korábban.

Magyarországon az árbevétel elérte a 89 milliárd forintot, ami 16 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest. Az online értékesítés 16,4 százalékkal, a vásárlók száma 9,9 százalékkal nőtt. A hazai leányvállalat jelenleg 1347 főt foglalkoztat, közülük 419-en az ecseri logisztikai központban dolgoznak, amely immár 7 ország (415 üzlet) ellátását biztosítja.

A terjeszkedés is felgyorsult: a pénzügyi évben 148 új JYSK áruház nyílt Európában, Afrikában és Dél-Amerikában. Az első üzletek Marokkóban és Uruguayban kezdtek működni. Emellett 303 üzletfejlesztési projektet zártak le, köztük átköltöztetéseket, bővítéseket és a legújabb 3.0-ás koncepció szerinti átalakításokat.