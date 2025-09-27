Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 36-an meghaltak, köztük nyolc gyerek

Legalább 36 ember vesztette életét és több mint 50-en megsérültek szombaton egy tömegbalesetben, amely a tamil filmsztár, Vijay választási kampánygyűlésén történt Tamil Nadu államban - közölte M.K. Stalin, a dél-indiai állam főminisztere.

A tragédiában nyolc gyermek és 16 nő is életét vesztette a Karur körzetben tartott politikai rendezvényen, amelyet Vijay pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam szervezett. Senthil Balaji állami törvényhozó szerint

58 embert szállítottak kórházba.

Vijay, aki három évtizede a tamil mozi egyik legsikeresebb színésze, hatalmas tömegeket vonz a nyilvános szereplésein, mióta 2024-ben megalapította politikai pártját. A párt mind a Tamil Naduban kormányzó DMK, mind Narendra Modi miniszterelnök BJP pártjával szemben pozicionálja magát a 2026-os választásokra készülve.

A helyi média felvételein látható, amint ezrek veszik körül a kampányautót, amelynek tetején Vijay beszédet mond. A rendezvényen a színész vizespalackokat dobált a tömegben ájuldozó támogatóinak, és rendőri segítséget kért, amikor a tömeg irányíthatatlanná vált.

"A Tamil Nadu állambeli Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen esemény mélységesen elszomorító" - írta Narendra Modi miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében.

A média beszámolói szerint legalább 44 orvost küldtek a közeli Tiruchirappalli és Salem körzetekből Karurba a sérültek ellátására.

Ez nem az első alkalom, hogy Vijay nagygyűlésein biztonsági problémák merültek fel. A média szerint legalább hat halálos áldozata volt a párt első, tavaly októberi alakuló gyűlésének is.