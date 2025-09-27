Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 36-an meghaltak, köztük nyolc gyerek
A tragédiában nyolc gyermek és 16 nő is életét vesztette a Karur körzetben tartott politikai rendezvényen, amelyet Vijay pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam szervezett. Senthil Balaji állami törvényhozó szerint
58 embert szállítottak kórházba.
Vijay, aki három évtizede a tamil mozi egyik legsikeresebb színésze, hatalmas tömegeket vonz a nyilvános szereplésein, mióta 2024-ben megalapította politikai pártját. A párt mind a Tamil Naduban kormányzó DMK, mind Narendra Modi miniszterelnök BJP pártjával szemben pozicionálja magát a 2026-os választásokra készülve.
A helyi média felvételein látható, amint ezrek veszik körül a kampányautót, amelynek tetején Vijay beszédet mond. A rendezvényen a színész vizespalackokat dobált a tömegben ájuldozó támogatóinak, és rendőri segítséget kért, amikor a tömeg irányíthatatlanná vált.
"A Tamil Nadu állambeli Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen esemény mélységesen elszomorító" - írta Narendra Modi miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében.
A média beszámolói szerint legalább 44 orvost küldtek a közeli Tiruchirappalli és Salem körzetekből Karurba a sérültek ellátására.
Ez nem az első alkalom, hogy Vijay nagygyűlésein biztonsági problémák merültek fel. A média szerint legalább hat halálos áldozata volt a párt első, tavaly októberi alakuló gyűlésének is.
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
