  • Megjelenítés
Gazdaság

Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 36-an meghaltak, köztük nyolc gyerek

Portfolio
Legalább 36 ember vesztette életét és több mint 50-en megsérültek szombaton egy tömegbalesetben, amely a tamil filmsztár, Vijay választási kampánygyűlésén történt Tamil Nadu államban - közölte M.K. Stalin, a dél-indiai állam főminisztere.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A tragédiában nyolc gyermek és 16 nő is életét vesztette a Karur körzetben tartott politikai rendezvényen, amelyet Vijay pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam szervezett. Senthil Balaji állami törvényhozó szerint

58 embert szállítottak kórházba.

Vijay, aki három évtizede a tamil mozi egyik legsikeresebb színésze, hatalmas tömegeket vonz a nyilvános szereplésein, mióta 2024-ben megalapította politikai pártját. A párt mind a Tamil Naduban kormányzó DMK, mind Narendra Modi miniszterelnök BJP pártjával szemben pozicionálja magát a 2026-os választásokra készülve.

A helyi média felvételein látható, amint ezrek veszik körül a kampányautót, amelynek tetején Vijay beszédet mond. A rendezvényen a színész vizespalackokat dobált a tömegben ájuldozó támogatóinak, és rendőri segítséget kért, amikor a tömeg irányíthatatlanná vált.

"A Tamil Nadu állambeli Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen esemény mélységesen elszomorító" - írta Narendra Modi miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében.

A média beszámolói szerint legalább 44 orvost küldtek a közeli Tiruchirappalli és Salem körzetekből Karurba a sérültek ellátására.

Ez nem az első alkalom, hogy Vijay nagygyűlésein biztonsági problémák merültek fel. A média szerint legalább hat halálos áldozata volt a párt első, tavaly októberi alakuló gyűlésének is.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2218858785-autógyártó-autóipar-brit-egyesülés-land-rover-logó-luxusautó-márka-terepjáró
Gazdaság
Megvan, mikor indulhat újra a megtámadott Jaguar Land Rover motorgyártó központja
Pénzcentrum
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility