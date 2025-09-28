Trumpék annyi pénzt kértek, amit egyszerűen nem tud kifizetni Dél-Korea

Dél-Korea nem tud 350 milliárd dollárt készpénzben biztosítani az Egyesült Államoknak a vámcsökkentésről szóló megállapodás részeként, közölte egy magas rangú tisztviselő, miután Washington azt kérte, hogy az összeget készpénzben fizessék ki, ne pedig kölcsön vagy más pénzügyi konstrukció formájában.

- jelentette ki Wi Sung-lac nemzetbiztonsági tanácsadó egy szombat esti televíziós interjúban. A politikus hangsúlyozta, hogy ez nem egy tárgyalási taktika, hanem objektív gazdasági realitás.

Szöul és Washington júliusban állapodott meg egy 350 milliárd dolláros befektetési vállalásról egy szélesebb kereskedelmi megállapodás részeként, amely 25%-ról 15%-ra csökkentené az amerikai vámokat. A két fél azonban továbbra sem tudott megegyezni abban, hogyan épüljön fel ez a pénzügyi konstrukció.

A dél-koreai tisztviselők azt javasolták, hogy az összeg egy részét hitelek és kétoldalú devizaswap-megállapodások formájában biztosítsák, hogy enyhítsék a gazdaságra nehezedő terheket. Rámutattak, hogy a 350 milliárd dollár több mint 80%-át teszi ki Dél-Korea teljes devizatartalékának.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter azonban a hírek szerint közölte a dél-koreai féllel, hogy Washington a befektetés készpénzes formáját részesíti előnyben a hitelek helyett. Donald Trump nemrégiben előre kifizetendő hozzájárulásként írta le az összeget.

Wi Sung-lac hozzátette, hogy a kormány alternatív megoldásokon dolgozik, és abban bízik, hogy előrelépés történhet, amikor a két ország vezetői jövő hónapban találkoznak a Gyeongjuban megrendezendő APEC-csúcson.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images