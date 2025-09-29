  • Megjelenítés
FONTOS Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
470 kilométer mélységből előkerült valami, ami felforgatja mindazt, amit a világ egyik legkeményebb anyagáról tudtunk
Gazdaság

470 kilométer mélységből előkerült valami, ami felforgatja mindazt, amit a világ egyik legkeményebb anyagáról tudtunk

Portfolio
Két dél-afrikai gyémántban olyan anyagzárványokat találtak, amelyek együttes előfordulását korábban lehetetlennek tartották, és ez új betekintést nyújt a földköpeny kémiai folyamataiba - számolt be a Live Science.

A Dél-Afrikában bányászott két gyémántminta mindegyike tartalmaz olyan zárványokat, amelyek egymással ellentétes kémiai környezetben jönnek létre. A kutatók oxigénben gazdag karbonát ásványokat (oxidált állapot) és oxigénben szegény nikkel ötvözeteket (redukált állapot) egyaránt találtak bennük, ami rendkívül szokatlan jelenség. Yaakov Weiss, a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezető kutatója és kollégái

kezdetben annyira meglepődtek a felfedezésen, hogy egy évre félretették a mintákat.

Később rájöttek, hogy a zárványok a gyémántképződés pillanatát örökítik meg, és első alkalommal bizonyítják, hogy gyémántok keletkezhetnek, amikor karbonát ásványok és redukált fémek reagálnak egymással a földköpenyben.

A felfedezés jelentős információkat szolgáltat a földköpeny kémiájáról. A két gyémánt 280-470 kilométer mélységből származik, és első kézzelfogható bizonyítékot nyújt a korábban csak elméleti modellekben létező mélységi kémiai folyamatokról. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy oxidált olvadt anyag mélyebben is előfordul, mint azt korábban feltételezték. Ez arra utal, hogy a gyémántokat a felszínre hozó kimberlit kőzetek is származhatnak 300 kilométernél mélyebbről.

A gyémántképződési reakciók valószínűleg akkor történnek, amikor karbonát folyadékok kerülnek a mélybe a szubdukálódó tektonikus lemezekkel, és a köpeny fémötvözeteivel találkoznak. A nikkelben gazdag zárványok

magyarázatot adhatnak arra is, miért helyettesíti néha nikkel a szén atomokat egyes gyémántok kristályrácsában.

Kapcsolódó cikkünk

A vámok miatt bezuhanhat India ékszerexportja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
donald trump
Gazdaság
Trump olyan csapást jelentett be, ami vágóhídra küldi a magyar gazdaság sikerágazatát
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility