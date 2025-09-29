Csődbe ment egy ország, az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak

Miközben az ország igyekszik kilábalni az államcsődből a hivatalos hitelezőkkel kötött megállapodást követően, Etiópia megkezdi a tárgyalásokat a lejáró kötvényi átstrukturálásáról, ami lényegében a fizetésképtelenség előszobája.

Etiópia megkezdi a tárgyalásokat az egymilliárd dolláros eurókötvényének átstrukturálásáról

– tudta meg a Bloomberg.

Az etióp kormány lépése az ország államcsődből való kilábalási folyamatának része, amely a hivatalos hitelezőkkel korábban megkötött megállapodást követi.

A Bloomberg megkeresésére Eyob Tekalign, Etiópia új jegybankelnöke nem reagált azonnal.

Mint arról nem rég írtunk, Etiópia adósságválsága kritikus szakaszba lépett az elmúlt hetekben:

az IMF és a Világbank fenntarthatatlannak minősítette az államadósságot, miután az ország 2023 végén nem fizetett ki egy milliárd dolláros eurokötvényt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 19. Gyakorlatilag csődbe ment egy ország, az IMF és a Világbank is kimondta az áment

A külső adósság ma már az export 206,6 százalékát teszi ki, az adósságszolgálat pedig jövőre az exportbevételek több mint egyharmadát emészti fel. Bár a GDP-arányos államadósság csökkent, a külső finanszírozás túlsúlya óriási terhet ró a devizatartalékokra.

A kormány a válság enyhítésére elkezdte lebegtetni a birrt, szűkítette az árfolyamrést, és visszafogta a központi bank finanszírozását. Az IMF reformcsomagot sürget, amely fiskális fegyelmet, szigorúbb monetáris politikát és piaci árfolyamrendszert tartalmazna. Az infláció azonban 13 százalék felett van, és a társadalmi feszültségek, valamint a romló biztonsági helyzet komoly akadályt jelenthetnek a program végrehajtásában, hiába marad a gazdasági növekedés viszonylag erős, 2024-ben 8,1, idén várhatóan 7,2 százalék.

A következő hónapokban kulcskérdés lesz a hitelezőkkel való megállapodás. Az állami hitelezőkkel márciusban sikerült keretmegállapodást kötni a G20 mechanizmusán belül, de a magánhitelezőkkel még nincs egyezség. Az IMF számításai szerint 2028-ig 10,8 milliárd dolláros finanszírozási hiányt kell áthidalni; ha a restrukturálás és a reformok sikeresek,

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images