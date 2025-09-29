Embert gázolt a vonat Kelenföld és Budaörs között

Gázolás történt a Budapest-Kelenföld és Budaörs közötti vasúti szakaszon. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltóegységek érkeztek a szükséges műszaki mentési feladatok elvégzésére. A mentési munkálatokban több társhatóság is részt vesz.

Az érintett szerelvényen utazók számára mentesítő járatot biztosítanak. A tűzoltók közreműködnek az utasok biztonságos átszállításában a pótló járműre.

A baleset körülményeinek vizsgálata és a helyszínelés jelenleg is zajlik.