Ez rengeteg ingatlantulajdonost érint: megváltozik a telekhasználat és a melléképítmény-elhelyezés szabálya is

Az augusztus végi módosítások több területen is könnyítéseket hoztak a telektulajdonosoknak. A változások egyik fontos eleme a melléképítmények listájának bővülése, amely immár nemcsak a hagyományos kerti tárolókat, fészereket, műhelyeket, sufnikat és garázsokat tartalmazza, hanem olyan speciális építményeket is, mint a csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler gépházak. A jogszabály pontosította a szabályozási vonal fogalmát is. Ez a határvonal választja el a közterületet a magánterülettől. Korábban egy tervezett közterületi határ áthaladása a telken gyakran teljes építési tilalmat jelentett az érintett területre.

Az új, szűkebb fogalommeghatározás azonban már nem jelent minden esetben automatikus korlátozást.

A módosítás talán legjelentősebb előnye a melléképítmények elhelyezésének rugalmasabb szabályozása. Lakó- és üdülőtelkeken a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mostantól engedélyezheti, hogy bizonyos melléképítmények az elő- vagy oldalkertben is helyet kaphassanak. Ez korábban általában nem volt lehetséges a szabályozási vonal és az OTÉK előírásai miatt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a helyi HÉSZ megengedi, egy kerti tároló akár az előkertben is elhelyezhető, például a kapu közelében, megkönnyítve a biciklik vagy kerti szerszámok tárolását és hozzáférését. Hasonlóképpen, a garázs is építhető az előkertben, ami különösen keskeny telkek esetében jelenthet praktikus megoldást. További hír, hogy a TÉKA által meghatározott mérethatárokon belül a kisebb kerti tárolók a legtöbb esetben építési engedély és bejelentés nélkül is megépíthetők, amennyiben a helyi HÉSZ engedélyezi az adott helyen történő elhelyezésüket.

