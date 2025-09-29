Példátlan: gyakorlatilag lekapcsolták a netet egy egész országban

Ez az első ilyen mértékű leállás azóta, hogy a tálibok 2021 augusztusában átvették a hatalmat. A Netblocks internetfigyelő szervezet adatai szerint az afgán internetkapcsolat a szokásos szint

14%-ára zuhant, gyakorlatilag országos távközlési zavar alakult ki.

A kimaradás előzménye, hogy Hibatullah Akhundzada tálib vezető korábban rendeletet adott ki az optikai szálas internetszolgáltatás betiltásáról, hogy megakadályozza az erkölcstelenséget. Már a hónap elején több tartományban megszakadt az optikai szálas kapcsolat.

A TOLO News TV csatorna forrásai megerősítették, hogy hétfőtől az egész országban lekapcsolhatják az optikai szálas internetet. A Netblocks szerint az incidens súlyosan korlátozhatja a lakosság külvilággal való kapcsolattartási lehetőségeit.

Az Associated Press nem tudta elérni kabuli irodáját, valamint a Nangarhar és Helmand tartományokban dolgozó újságíróit. A tálib kormány, amely erősen támaszkodik az üzenetküldő alkalmazásokra és a közösségi médiára, egyelőre nem erősítette meg a leállást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images