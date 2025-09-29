Példátlan: gyakorlatilag lekapcsolták a netet egy egész országban

Ez az első ilyen mértékű leállás azóta, hogy a tálibok 2021 augusztusában átvették a hatalmat. A Netblocks internetfigyelő szervezet adatai szerint az afgán internetkapcsolat a szokásos szint
14%-ára zuhant, gyakorlatilag országos távközlési zavar alakult ki.
A kimaradás előzménye, hogy Hibatullah Akhundzada tálib vezető korábban rendeletet adott ki az optikai szálas internetszolgáltatás betiltásáról, hogy megakadályozza az erkölcstelenséget. Már a hónap elején több tartományban megszakadt az optikai szálas kapcsolat.
A TOLO News TV csatorna forrásai megerősítették, hogy hétfőtől az egész országban lekapcsolhatják az optikai szálas internetet. A Netblocks szerint az incidens súlyosan korlátozhatja a lakosság külvilággal való kapcsolattartási lehetőségeit.
Az Associated Press nem tudta elérni kabuli irodáját, valamint a Nangarhar és Helmand tartományokban dolgozó újságíróit. A tálib kormány, amely erősen támaszkodik az üzenetküldő alkalmazásokra és a közösségi médiára, egyelőre nem erősítette meg a leállást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hamarosan minden kiderül a fizetésekről
Jön az új szabály.
Botrány a bíróságokon: mesterséges intelligencia gyártott hamis jogi hivatkozásokat
Alapjaiban alakul át a jogalkalmazás.
Könnyebben juthatnak amerikai fegyverek bűnözőkhöz, drogkartellekhez
Trump visszatért, és azonnal feloldotta a fegyverexport-tilalmat.
Lefülelték Putyin kémjét az európai atomhatalomban
Kaviár és kémkedés: lebukott az orosz nagykövet titkos énje.
Fordulat érik a horvát turizmusban
Már nem csak a nyár számít.
Váratlanul csődvédelmet kért az autóipari óriás
Strukturális problémák lehetnek a bedőlés mögött.
Belenyúl a kormány a multinacionális cégek adózásába: már 2026-ban indul az új rendszer
Nagy változást készítettek elő teljes csendben.
Észak-Korea kemény üzenetet küldött
Van, amiről soha nem mondanak le.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?