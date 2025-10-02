  • Megjelenítés
Lecsap a kegyetlen Amy ciklon - Kiderült, mi várható Magyarországon
Portfolio
Hamarosan lecsap a Brit-szigetekre az Amy névre keresztelt ciklon, amely szerte a Skót-felföldön rendkívül veszélyes széllökéseket hoz. A The Weather on Maps meteorológusai most megírták azt is, mire számíthatunk most emiatt Magyarországon.

A Humberto-hurrikán, ami pár nappal ezelőtt az 5-ös (legerősebb) fokozatot is elérte, eddig szerencsére távolról kerülte a lakott területeket. Nemsoká azonban - gyakori módon mérsékelt övi ciklonként folytatva pályafutását - átvonul a Brit-szigetek felett, akár nagyobb problémákat is okozva

- írja a The Weather on Maps.

Megjegyezték: a brit meteorológiai szolgálat már Amy névre keresztelte a ciklont, mivel az európai partokat elérő viharciklonok rendszerint új nevet kapnak - ugyanis közel sem mindegyik hasonló erősségű ciklon trópusi eredetű.

Bár a csütörtöki nap sem lesz csendes a térségben, az igazán viharos időt majd Amy okozza előbb pénteken Írországban, majd szombatra virradó éjszaka Skóciában és Anglia északi felén.

A ciklonközéppont közvetlen közelében fekvő szigetcsoporton, a Külső-Hebridákon az előrejelzett legerősebb szélrohamok 180 km/óra körüliek, amelyek a The Weather on Maps magyarázata szerint egy 3-as erősségű hurrikánénak felelnek meg.

De szerte a Skót-felföldön rendkívül veszélyes, 144-160 km/órás lökések tombolhatnak majd.

A helyzet szombaton is csak lassan szelídül a térségben.

A mi időjárásunkra Amy szerencsére igen csekély hatással lesz. Korábbi, Gabrielle-el foglalkozó írásunkban említettük az ún. Azori-anticiklont. Ez a légköri képződmény lesz a következő napokban olyan erős, hogy inkább északnyugati pályán tartsa Amy-t és kevésbé erős társait a kontinens belsejétől

- írják a The Weather on Maps meteorológusai.

