Túl puha vagy Trummpal! - Mérgesek az emberek az európai ország kormányára

Egy friss svájci közvélemény-kutatás arról számolt be, hogy az ország lakossága nem elégedett a kormány Amerikai Egyesült Államok felé mutatott magatartásával szemben. Az augusztus 25. és szeptember 11. között - azaz az alpesi országot sújtó 39 százalékos amerikai vámok életbe lépése után nem sokkal - készített közvélemény-kutatásból kiderül, hogy

az emberek 80 százaléka szerint sokkal szigorúbban kellene Svájcnak kezelnie az amerikai kapcsolatokat.

Az "egyértelműen túl engedékeny" opciót a megkérdezettek 46, míg az "kissé túl engedékeny" lehetőséget a résztvevők 34 százaléka választotta.

A lakosság szerint az alpesi ország kormánya Izraellel, Oroszországgal és Kínával szemben is túlságosan megengedő, de még az Európai Unióval szemben is inkább keményítenék a diplomáciai hangnemet.

A lakosság szigorúbb fellépést sürgető véleménye újabb kihívást jelent az alpesi ország kormánya számára, amelyből idén amúgy sincs hiány. Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései az év elején még csak magasabb kereskedelmi bizonytalanságot hoztak, majd augusztusban jött a feketeleves az alpesi ország termékeire kivetett 39 százalékos vámokkal.

A gazdaságot egyelőre még csak kis mértékben hűtötték az amerikai vámok, de több vállalat is a kapacitások EU-ba költöztetését fontolgatja, ami már érezhetően emelné a munkanélküliséget is. A svájci kormány éppen ezért kétségbeesetten próbál megyegezést keresni az Egyesült Államokkal és csökkenteni az exportőröket sújtó terheket. Bár az egyeztetések folyamatosan zajlanak (a legutóbbi fejlemények szerint Svájc amerikai aranyfinomító-kapacitások kiépítését ajánlotta fel,) Donald Trump kiszámíthatatlan tárgyalási stílusa nehézséget okoz Svájc számára.

Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy az alpesi ország hagyománykövető diplomáciai stratégiája nem vezet eredményre, a mielőbbi megegyezés érdekében így a svájci politikusok hangneme sokkal engedékenyebbé vált. Ez azonban a lakosság nemtetszését váltotta ki, amelyet a legfrissebb kormányzati elégedettségi felmérés is megerősített.

Svájc kormánya ezzel két tűz közé került, hiszen a lakossági igényeknek való megfelelés az esetleges vámalkut és a gazdaságot veszélyezteti, míg egy esetlegesen túl engedékeny megállapodás a kormány társadalmi támogatottságát ásná alá.

