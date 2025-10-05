Fény derült rá, miféle objektumok miatt kellett lezárni a litván főváros repterért

Több órás felfüggesztés és járatátirányítás után ismét megnyílt vasárnap reggel a vilniusi repülőtér, amelyet előző nap este azért zártak le, mert a légtérben léggömbök érkezéséről érkeztek jelentések - közölte a repülőteret üzemeltető vállalat. Részletek:
Szeptember elején Gitanas Nausėda litván elnök repülőgépe két órát volt kénytelen körözni Vilnius felett egy a légtérben tartózkodó, azonosítatlan drón miatt – írta az Ukrajinszka Pravda. Akkor az derült ki, hogy egy szabálytalanul repülő, reklámcélú drón volt a felelős az incidensért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A cseh államfő fogadta Andrej Babist
A képviselőházi választások győztesét.
Új ciklon érte el Magyarországot, esőzéseket hoz a Barbara
Az Amy után alakult ki.
Putyin: Ha az USA ezt meglépi, tönkremennek az orosz-amerikai kapcsolatok
Súlyos következményei lehetnek a fegyverszállításnak.
Radikális változás jöhet az eurózónában: az EKB kénytelen lehet meghozni ezt a döntést
Az EKB volt kutatási főigazgatója szerint nagy szükség van az euró stablecoinokra.
Az ukrán titkosszolgálat szerint Kína műholdas adatokat szolgáltat Oroszországnak az ukrán célpontokról
Állítólag ezek segítik pontosabb végrehajtani a rakétatámadásokat.
Kiderült az igazság a dollár várt bukásáról
A Trump-hatás egészen nem várt fordulatot hozott.
Forgalomelterelés lesz hétfőtől az M1-esen
Törökbálint térségében.
Kiderült, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet
Donald Trump jelölte a pozícióra.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.