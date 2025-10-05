  • Megjelenítés
Fény derült rá, miféle objektumok miatt kellett lezárni a litván főváros repterért
A helyi hatóságok közlése szerint a forgalmat Fehéroroszországból Litvániába tartó, húsznál több cigarettacsempész hőlégballon miatt állították le a vilniusi repülőtéren.

Több órás felfüggesztés és járatátirányítás után ismét megnyílt vasárnap reggel a vilniusi repülőtér, amelyet előző nap este azért zártak le, mert a légtérben léggömbök érkezéséről érkeztek jelentések - közölte a repülőteret üzemeltető vállalat. Részletek:

Újra megnyílt az azonosítatlan léggömbök miatt lezárt vilniusi repülőtér

Szeptember elején Gitanas Nausėda litván elnök repülőgépe két órát volt kénytelen körözni Vilnius felett egy a légtérben tartózkodó, azonosítatlan drón miatt – írta az Ukrajinszka Pravda. Akkor az derült ki, hogy egy szabálytalanul repülő, reklámcélú drón volt a felelős az incidensért.

Órákig körözött az elnöki repülőgép Vilnius felett, miután egy titokzatos drón tűnt fel a légtérben

