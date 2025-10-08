  • Megjelenítés
Államtitkár: közel 300 település kap támogatást
Gazdaság

Államtitkár: közel 300 település kap támogatást

MTI
Az idei Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiíráson csaknem 300 tender nyert el támogatást, a beérkezett pályázatok 83 százaléka nyertes. A lehetőséget a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága hirdette meg, a keretösszeg 500 millió forint - jelentette be Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Salgótarjánban, amely a megyei jogú városok egyikeként élt a pályázati lehetőséggel, és nyert.

A programot 2015-ben indították útjára azzal a céllal, hogy erősítsék a testvértelepülési kapcsolatokat, illetve segítsék azok létrejöttét - mondta az államtitkár.

Közölte: az elmúlt tíz évben már több mint 1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttéhez vagy megerősítéséhez járult hozzá a program.

Az államtitkár jelezte: az idei felhívásra magyarországi székhelyű települések és vármegyei önkormányzatok nyújthattak be pályázatot olyan programok megvalósítására, amelyek szomszédos ország magyarlakta településeinek helyhatóságaival, önkormányzataival valósítanak meg közös testvértelepülési programot. Mint mondta, a lehetőségek közé tartozik a hagyományőrzés, a kulturális, sport- és önkormányzati kapcsolatok fejlesztése, város- és falunapok megünneplése.

Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere kiemelte: a mostani pályázat a romániai Borsával és a szlovákiai, felvidéki Besztercebányával erősíti a testvérvárosi együttműködést. Példaként említette, hogy a jövő évi, több száz éves múltra visszatekintő besztercebányai radványi vásáron Salgótarján ipari múltja lesz a középpontban. Beszámolt arról is, hogy a határ túloldalán élő magyarok Salgótarjánban magyar nyelven tanulhatnak, és már nemcsak az általános és a középiskolában, de az egyetemi képzésben is.

