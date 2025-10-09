Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet

Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint

az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe, ha a hafniumot és a cirkóniumot nem ismerik el biztonságosnak háztartási használatra.

Ez a két elem kulcsfontosságú a vízmelegítő tartályok zománcozásához, így korrózióelleni védelméhez.

A két anyag nem szerepel az EU ivóvízre vonatkozó szabályozásában, amely 2027-ben lép hatályba, és a fogyasztók védelmét, valamint a vízminőségi szabványok javítását célozza. Az Európai Bizottság vélhetően tudtán kívül, de figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy

a melegvíz-tárolók is ivóvizet tartalmaznak, így a gyártók bírságokkal szembesülhetnek, ha nem felelnek meg az engedélyezett anyagok listájának.

"A hafnium teljesen biztonságosan használható" - nyilatkozta Paolo Falcioni, az Applia főigazgatója, hangsúlyozva, hogy az elemet több mint 100 éve használják zománcozott melegvíz-tárolókban. Ha a hafniumot vagy a cirkóniumot nem keverik a zománcba, a máz "megreped, és a meleg víz nem lesz meleg".

A két elemet a hőszivattyúk zománcozásához is használják, amelyek az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, ahogy a háztartások eltávolodnak a gázkazánoktól. Falcioni szerint a hafnium alternatívái, mint például az acél vagy a réz, négy-ötször annyiba kerülnek, ami a költségeket a fogyasztókra hárítaná egy olyan időszakban, amikor a háztartások pénzügyi helyzete amúgy is feszített.

"A hatás óriási lenne" - mondta Jérôme Martel, a francia Groupe Atlantic fűtési és szellőzési vállalat szabályozási ügyekért felelős menedzsere. Az olasz Ariston, egy másik jelentős melegvíz-tároló gyártó is hasonló aggályokat fogalmazott meg.

Az Európai Bizottság szerint a tagállamok feladata, hogy jelezzék a hafnium engedélyezésének szükségességét, és eddig egyik sem tette ezt meg.

Brüsszel korábban azt közölte a vállalatokkal, hogy toxikológiai értékeléseket kérhetnek az anyagok jóváhagyásához.

Az iparág azonban azzal érvel, hogy ez a folyamat túl hosszú időt venne igénybe, és közben kénytelenek lennének költséges változtatásokat végrehajtani gyártósoraikban. "Ez súlyos hátrányba hozná az európai gyártókat a nem uniós versenytársakkal szemben" - mondta egy iparági vezető, aki nem kívánt névvel szerepelni.

A tagállamok nemzeti szinten jóváhagyhatják a hafnium használatát, de ez a lehetőség is költségesebb és időigényesebb, mint az uniós engedélyezés. Falcioni figyelmeztetett, hogy a szabályozási bizonytalanság ezen a területen a külföldi befektetőket is elriaszthatja.

Címlapkép forrása: EU