Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet

Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint
az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe, ha a hafniumot és a cirkóniumot nem ismerik el biztonságosnak háztartási használatra.
Ez a két elem kulcsfontosságú a vízmelegítő tartályok zománcozásához, így korrózióelleni védelméhez.
A két anyag nem szerepel az EU ivóvízre vonatkozó szabályozásában, amely 2027-ben lép hatályba, és a fogyasztók védelmét, valamint a vízminőségi szabványok javítását célozza. Az Európai Bizottság vélhetően tudtán kívül, de figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy
a melegvíz-tárolók is ivóvizet tartalmaznak, így a gyártók bírságokkal szembesülhetnek, ha nem felelnek meg az engedélyezett anyagok listájának.
"A hafnium teljesen biztonságosan használható" - nyilatkozta Paolo Falcioni, az Applia főigazgatója, hangsúlyozva, hogy az elemet több mint 100 éve használják zománcozott melegvíz-tárolókban. Ha a hafniumot vagy a cirkóniumot nem keverik a zománcba, a máz "megreped, és a meleg víz nem lesz meleg".
A két elemet a hőszivattyúk zománcozásához is használják, amelyek az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, ahogy a háztartások eltávolodnak a gázkazánoktól. Falcioni szerint a hafnium alternatívái, mint például az acél vagy a réz, négy-ötször annyiba kerülnek, ami a költségeket a fogyasztókra hárítaná egy olyan időszakban, amikor a háztartások pénzügyi helyzete amúgy is feszített.
"A hatás óriási lenne" - mondta Jérôme Martel, a francia Groupe Atlantic fűtési és szellőzési vállalat szabályozási ügyekért felelős menedzsere. Az olasz Ariston, egy másik jelentős melegvíz-tároló gyártó is hasonló aggályokat fogalmazott meg.
Az Európai Bizottság szerint a tagállamok feladata, hogy jelezzék a hafnium engedélyezésének szükségességét, és eddig egyik sem tette ezt meg.
Brüsszel korábban azt közölte a vállalatokkal, hogy toxikológiai értékeléseket kérhetnek az anyagok jóváhagyásához.
Az iparág azonban azzal érvel, hogy ez a folyamat túl hosszú időt venne igénybe, és közben kénytelenek lennének költséges változtatásokat végrehajtani gyártósoraikban. "Ez súlyos hátrányba hozná az európai gyártókat a nem uniós versenytársakkal szemben" - mondta egy iparági vezető, aki nem kívánt névvel szerepelni.
A tagállamok nemzeti szinten jóváhagyhatják a hafnium használatát, de ez a lehetőség is költségesebb és időigényesebb, mint az uniós engedélyezés. Falcioni figyelmeztetett, hogy a szabályozási bizonytalanság ezen a területen a külföldi befektetőket is elriaszthatja.
Címlapkép forrása: EU
Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból
Pár hét múlva érkeznek még új izgalmak ezen a téren is.
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Közel 3 millió autót érint az amerikai hatósági vizsgálat.
Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné
Nehezen értelmezhető a mostani kijelentés.
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari
A cég szerint a jelenlegi technológia alkalmatlan arra, hogy szuperautót készítsenek belőle.
Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv
Verdiktet mondott a választás előtti nagy bejelentésről.
Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá
Húsz évig tartott az előkészítés.
Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet
Nagyon komoly hibát követett el az Európai Bizottság, már vészriadót fújnak a szakértők.
Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben
Gyorsan változott a kancellár álláspontja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!