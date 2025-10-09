  • Megjelenítés
FONTOS Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
A héten pénteken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad - írja a holtankoljak.

Holnap sem a benzin, sem a dízel ára nem változik.

Így a mai napon és várhatóan holnaptól is az alábbi átlagárakon tankolhatunk. 

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
radiátor, rezsicsökkentés, rezsi, gázszámla, távfűtés, fűtés,
Gazdaság
Gázzal fűt? Fontos üzenetet küldött az MVM
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility