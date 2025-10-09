Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

A megújulóenergia-piac egyik legfontosabb új eszköze a PPA, vagyis az áramvásárlási megállapodás, amely hosszú távú árstabilitást és kiszámíthatóságot kínál mind a termelők, mind a fogyasztók számára. Magyarországon azonban ezek a konstrukciók még gyerekcipőben járnak, a finanszírozás, a banki hozzáállás és a kockázatkezelés kérdései sokszor akadályt jelentenek. A szakértők szerint a hazai bankrendszer egyelőre nehezen tekinti „bankolhatónak” ezeket a projekteket, miközben a vállalatok is ritkán terveznek tíz évre előre. A piaci szereplők ugyanakkor nyitottságot és fokozatos fejlődést látnak, a fenntarthatósági célok pedig egyre nagyobb szerepet kapnak az energiapiaci döntésekben. Többek között ezek a témák kerültek elő a Portfolio Energy Investment Forum 2025 panelbeszélgetésében.