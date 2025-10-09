Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca
A kibocsátáscsökkentési célok egyre inkább előtérbe helyezik az olyan klímabarát megoldásokat, mint a biogáz, a zöld hidrogén vagy a szén-dioxid-megkötéses technológiák. A Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia panelbeszélgetésében a biogáz és a hidrogén szerepéről volt szó a jövő energiainfrastruktúrájában.
Fontos trendforduló látszik az árampiacon az energetikai szektor legnagyobb szakértői szerint
Az átalakuló villamosenergia-piac jelenlegi legégetőbb kérdéseinek, problémáinak zöme nem csak Magyarországra jellemző. Ugyanakkor például a magyar rendszerszintű szolgáltatások piacának árazása még mindig sokkal magasabb mint a környező piacoké, azzal együtt, hogy Magyarország lokációja kedvező, és ennek is köszönhetően nagyon jó likvid piacokat tudtunk létrehozni, ami jó alapot jelenthet a további fejlődéshez is. Az uniós MARI és PICASSO szabályozási energia platformokhoz való csatlakozásunkkal jelentősen megváltozhat a hazai rugalmassági piac - hangzott el a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia az átalakuló villamosenergia-piac legégetőbb kérdéseit, válaszait és lehetőségeit körüljáró panelbeszélgetésben, ahol az is kiderült, hogy többéves növekedést követően idén fordulat látszik a napon belüli villamosenergia-ár ingadozását jelző görbén.
Egy asztalnál a legfőbb döntéshozók: így látják az energiaszektor legnagyobb kihívásait
Hogyan hat a napi áringadozás a beruházások ütemezésére és pénzügyi modellezésére? A keresletoldali válasz szerepe: valóban elérhető potenciál vagy illúzió? Rugalmas termelés – mit jelent ez ma egy közép-európai piacon? Új piaci szereplők és a tradicionális modellek konfliktusa? A szabályozói környezet lassúsága vs. a technológiai gyorsulás? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket járta körül a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia vezetői panelbeszélgetése az átalakuló villamosenergia-piac legégetőbb kérdéseiről, kihívásairól és dilemmáiról.
Olyan energetikai forradalom indul Magyarországon, ami évtizedekre meghatározza a jövőnket
A magyar energiapolitika új irányairól, a Jedlik Ányos Program befektetési hatásairól és a magántőke szerepéről vitáztak a szakértők a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia zárópaneljében. A beszélgetésen Steiner Attila államtitkár, Csatári László, a Trustify Befektetési Alapkezelő befektetési vezérigazgató-helyettese és Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója egyaránt hangsúlyozták: a hálózatfejlesztés, az energiatárolás és a földgázkitettség csökkentése kulcskérdés a következő években. A geotermia, a biogáz és a szélenergia egyre inkább a magyar energiamix meghatározó elemei lehetnek, de a finanszírozási és engedélyezési kockázatok még komoly kihívást jelentenek. A résztvevők szerint a magán- és állami tőke együttműködésével fenntartható, piaci alapon működő beruházások valósíthatók meg. A cél, hogy Magyarország a következő évtizedben stabil, időjárásfüggetlen és kiszámítható energiarendszert építsen ki.
Hatalmas energiatámogatási pályázatok indultak Magyarországon – megszólalt az államtitkár
Magyarország eddigi legnagyobb energetikai korszerűsítési programja indul el a Jedlik Ányos Energetikai Programmal, amely több mint 450 milliárd forintos keretből támogatja az energiahatékonysági, megújuló és hálózatfejlesztési beruházásokat. A cél a hazai energiafüggetlenség megerősítése, a helyben előállított energia arányának növelése és a lakossági terhek csökkentése. A program a távhő zöldítésétől a biogáztermelésen át a vállalati energiatárolásig a teljes energiarendszer megújítását célozza. 2025 így az energetikai áttörés éve lehet Magyarországon – mondta el Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján tartott előadásában.
Mi vár ránk, ha hirtelen eltűnik 15 milliárd köbméter földgáz?
Bár a zöld átállás jegyében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tiszta energiaforrások, a földgáz továbbra is meghatározó szerepet tölt be a villamosenergia-rendszer stabil működésében. A Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia panelbeszélgetésében a földgáz szerepéről volt szó a jövő energiainfrastruktúrájában, illetve a közeljövővel kapcsolatban arról beszélgettek a szakemberek, hogy mi lesz, ha 2027-ben tényleg le kell válni az orosz gázról.
Jó úton jár Magyarország az energiaátállásban
A Citi eltökélt a 2030-as és további klímacélok elérése mellett, és ezt úgy szeretnénk megtenni, hogy közben pénzt is keresünk - fogalmazott a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján Milos Stefanovic, Managing Director, Head of Public Sector Group, UK, Europe and MEA, Citi, aki szerint fantasztikus, hogy Magyarország mit ért el az energiaátállásban, főleg a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest.
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
2025 júniusában jelentős változásokon esett át az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely a vállalatok számára egyszerre jelent kihívást és új lehetőségeket. Az átalakított szabályozás közvetlenül befolyásolja a beruházásokat, a vállalati stratégiákat és a HEM-alapú elszámolási rendszert. A Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia panelbeszélgetésén az új EKR szabályozásról volt szó.
Bacsa György: Magyarország elemi érdeke, hogy megmaradjon a Barátság vezeték
Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója is beszélt ma a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A vezető előadásában az európai versenyképesség hanyatlásáról és annak okairól beszélt, de az ambiciózus fenntarthatósági célkitűzéseket is érintette. Az ellátásbiztonságra áttérve kiemelte: a szállító vezetékszakaszok leállítása elsősorban a mi régiónkban növeli az ellátási kockázatokat, Magyarországnak elemi érdeke, hogy legyen egy keleti útvonal és nyugati olajellátás is.
Forradalmi változás az energiapiacon: miért kötnek már 15 éves szerződéseket a magyar cégek?
A megújulóenergia-piac egyik legfontosabb új eszköze a PPA, vagyis az áramvásárlási megállapodás, amely hosszú távú árstabilitást és kiszámíthatóságot kínál mind a termelők, mind a fogyasztók számára. Magyarországon azonban ezek a konstrukciók még gyerekcipőben járnak, a finanszírozás, a banki hozzáállás és a kockázatkezelés kérdései sokszor akadályt jelentenek. A szakértők szerint a hazai bankrendszer egyelőre nehezen tekinti „bankolhatónak” ezeket a projekteket, miközben a vállalatok is ritkán terveznek tíz évre előre. A piaci szereplők ugyanakkor nyitottságot és fokozatos fejlődést látnak, a fenntarthatósági célok pedig egyre nagyobb szerepet kapnak az energiapiaci döntésekben. Többek között ezek a témák kerültek elő a Portfolio Energy Investment Forum 2025 panelbeszélgetésében.
A versenyképességi kihívást végén valamennyi fogyasztó megfizeti
A villamosenergia-piaci kihívásokra nincs jobb megoldás, mint a piaci szereplők közötti együttműködés, amiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) maximálisan partner. A 2025/26-os időszakban a Hivatal is kiemelt figyelmet fordít a rendszeregyensúly tartását szolgáló projektekre, illetve a piacfejlesztésre. Előbbit szolgálja a tárolótelepítések folytatása, a szabályozási piac kínálat növelése, míg a piacfejlesztések körében az elosztóhálózati fejlesztések, a negyedórás nagykereskedelmi termék, a mérő mögötti eszközök, a KÁT reform, új földgázerőművek, illetve aggregátorok említhetőek, mindemellett lényeges fejlemény az is, hogy Magyarország 2026 szeptember végén csatlakozik a MARI és PICASSO kiegyenlítő szabályozási energia piaci páneurópai platformokhoz - mondta Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján.
Megdöbbentő számok: ennyivel olcsóbb lett az energiatárolás, de most jön a fordulat
Az energiatárolás elérte azt a pontot, ahol a technológiai érettség és az üzleti logika találkozik. A lítium-vasfoszfát alapú (LFP) technológia ma már nemcsak technikailag, hanem gazdaságilag is életképes. A különböző tárolási időtartamok eltérő üzleti modelleket szolgálnak – a gyors piaci reagálástól az ellátásbiztonsági stratégiákig. A következő évtized kulcsszava a reziliencia lesz: a nyertesek azok a beruházók, akik a technológiai döntéseiket hosszú távú kockázatkezelési logikába tudják illeszteni – többek között ezekről beszélt előadásában Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.
Szabó Gergely: elérhettünk a stratégiai inflexiós ponthoz
A mai napon Szabó Gergely, a MET Central Europe Regional Chairman-je adott elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között kiemelte: stratégiai inflexiós ponthoz érkezhettünk az energetikában, ez három fontos trend mentén alakult így: az adatalapú működés, a geopolitikai eszkaláció és a zöldítés tartozik ide. A szakember izgalmas lehetőségeket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a kialakuló új egyensúlyban milyen lehetséges, konkrét válaszok lehetnek.
MEKH: "szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázat várható"
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) több területen is dolgozik a hazai energetikai szabályozási környezet fejlesztésén. A Hivatal minél több új eszközt kíván bevonni a szabályozási energia piacára, és az év végéig a szabályozói tesztkörnyezet területén is megnyitja az első jelentkezési ablakot. Mindemellett a jövőben új hálózati csatlakozási lehetőségek megnyílására is számítunk, ennek érdekében a Hivatal kapacitásallokációs eljárást folytat le, melynek előkészületei jelenleg is zajlanak, az év végéig pedig iparág számára is előzetes tájékoztatást ad a témában - mondta dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.
Elmondta a szakértő, mire van szüksége Magyarország energiahálózatának
A mai napon Petró Bálint, az O3 Partners energetikai innovációs szakértője adott elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között kiemelte: a fizikai energiahálózati bővítéshez nem áll rendelkezésre elegendő beruházási forrás.
Súlyos kijelentés jött: "túl keveset költ hálózatfejlesztésre Magyarország"
Magyarországon jelenleg évente átlagosan 266 milliárd forintot fordítunk a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, ami elmarad a 320 milliárd forintos kívánt értéktől. Így sok felhasználó csak később válhat az energiaátállás részévé, és akár éveket is várhatnak a csatlakozásra. A magyar energiastratégiai célszámok nagyon szépek, de elérésük lehetetlen hálózatok nélkül - mondta el dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián, aki szerint az E.On hálózatai képesek kiszolgálni az igényeket időben, megvannak a megfizethető megoldások a cégek és háztartások számára
Ma már versenyhátrányt okoz a cégeknek a komplex energetikai megoldások hiánya
Napjainkban az egyszeri vállalatvezetőnek egyszerre kell geopolitikai és egyéb szakértőnek, illetve jósnak lennie ahhoz, hogy a saját cégének megfelelő stratégiát tudjon létrehozni, minden fontos rendszert átlátva. A vállalatok számára a megfelelő energiaellátási mix kialakítása elengedhetetlen, az energiaellátási optimumot egy portfólióval lehet megtalálni, míg a holisztikus energiastratégia és a komplex energetikai megoldások hiánya versenyhátrányt okoz - mondta ifj. Chikán Attila, elnök, vezérigazgató, BCSDH, Alteo a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között az ellátásbiztonság szerepét emelte ki, illetve a diverzifikáció és kiszámíthatóság fontosságát a jelenlegi gázpiacon. Többek között hangsúlyozta: bár csökkent az orosz gáz részaránya az európai fogyasztásban, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni. Ha meglenne a kiszámíthatóság az európai szabályozásban, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.
Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."
Éppen zajlik a 2025-ös év egyik legfontosabb energetikai eseménye, ahol Lantos Csaba energiaügyi miniszter is előadott. A pódiumon több olyan folyamatot is kiemelt, amelyek meghatározhatják a jövő energiarendszereit. Többek között beszélt az Európai Unióban jellemző "greenizmusnak" nevezett folyamatról, Magyarország energiatérképéről és arról, hogy milyen sors vár a Paks II. projektre - beszámolónk a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ről.
Fokozni kellene a tempót az EU energetikai szabályozásában
Az elmúlt 25 évben az európai energiapolitika átfogó energetikai liberalizációt hajtott végre, azonban az energiaárak még mindig túl magasak. Ezt a tiszta hazai energia tudja elhozni, de ehhez az infrastuktúrába be kell fektetni, melynek fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. Az energetikai szabályozóknak rendkívül fontos szerepük van az európai energiaátállásban: nem passzív a szerepük, hanem a piaci keretek kialakításáért felelnek. A jelenlegi uniós szabályozási keret sok ponton megfelelő, de gyorsítani kell, proaktívvá kell tenni a szabályozási keretek fejlesztését és a végrehajtásukra is jelentős figyelmet kell fordítani - mondta a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián tartott előadásában Alda Ozola, az Energiaszabályozók Európai Tanácsának (CEER) alelnöke.
