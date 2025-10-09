Nagyon rossz adat érkezett Németországból - nem ezt várták

A német export augusztusban 0,5%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól.

A német szövetségi statisztikai hivatal csütörtökön közzétett adatai szerint a német export 0,5%-os csökkenést mutatott augusztusban a júliusi értékekhez viszonyítva.

Az eredmény kedvezőtlenebb a Reuters által készített elemzői konszenzusnál, amely 0,3%-os növekedést jelzett előre.

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint 2025 augusztusában Németország 129,7 milliárd euró értékben exportált és 112,5 milliárd euró értékben importált árukat, a szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok alapján. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az export 0,7%-kal csökkent, míg az import 3,5%-kal növekedett.

Az EU-tagállamokkal folytatott kereskedelem során Németország 72,5 milliárd euró értékben exportált és 58,8 milliárd euró értékben importált árukat. Az előző hónaphoz képest az EU-ba irányuló export 2,5%-kal, az onnan származó import pedig 1,9%-kal csökkent. Az eurózónába irányuló export 50,8 milliárd eurót (-2,2%), az onnan származó import pedig 39,3 milliárd eurót (-0,7%) tett ki.

Harmadik országok

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem során a kivitel 57,1 milliárd eurót, a behozatal pedig 53,7 milliárd eurót ért el. Az előző hónaphoz képest a harmadik országokba irányuló export 2,2%-kal nőtt, míg az onnan származó import 0,7%-kal csökkent.

A német export legnagyobb célországa 2025 augusztusában az Egyesült Államok volt, bár az ide irányuló kivitel 2,5%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, 10,9 milliárd euróra.

Ez már az ötödik egymást követő havi csökkenés volt, és a legalacsonyabb érték 2021 novembere óta.

A Kínába irányuló export 5,4%-kal nőtt, elérve a 6,8 milliárd eurót, míg az Egyesült Királyságba irányuló kivitel 6,5%-kal csökkent, 6,5 milliárd euróra.

Az import terén Kína volt a legfontosabb partner, ahonnan 13,5 milliárd euró értékben érkeztek áruk, ami 4,5%-os csökkenést jelent az előző hónaphoz képest. Az Egyesült Államokból származó import 3,4%-kal nőtt, 8,0 milliárd euróra, míg az Egyesült Királyságból érkező behozatal 4,6%-kal csökkent, 3,0 milliárd euróra.

Jelentősen nőtt az orosz export

Figyelemre méltó, hogy az Oroszországba irányuló export jelentősen, 53,5%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, elérve a 0,8 milliárd eurót, míg az onnan származó import 8,5%-kal csökkent, mindössze 0,1 milliárd eurót téve ki.

A naptári és szezonális hatásokkal nem kiigazított adatok szerint Németország 115,6 milliárd euró értékben exportált és 102,9 milliárd euró értékben importált árukat 2025 augusztusában, ami 12,8 milliárd eurós külkereskedelmi többletet eredményezett. Ez jelentős csökkenés a 2024 augusztusi 18,4 milliárd eurós többlethez képest.

Forrás: Reuters

