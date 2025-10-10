6 év után visszatér Kínába az NBA

A Brooklyn Nets és a Phoenix Suns két mérkőzést játszik pénteken és vasárnap Makaóban, Kína déli partvidékén található félautonóm szerencsejáték-központban. Az NBA utoljára 2019-ben rendezett mérkőzéseket Kínában, amikor a hongkongi tüntetések miatt feszültség alakult ki, miután Daryl Morey, a Houston Rockets akkori menedzsere támogatását fejezte ki a tüntetők mellett.

A visszatérés egybeesik az NBA és az Alibaba felhőszolgáltatási üzletága között létrejött megállapodással, amely a szurkolói élmény javítását célozza. A mérkőzéseket Kínában a Tencent közvetíti, amely tavaly 2027-ig meghosszabbította szerződését a ligával.

Az NBA számára a felkészülési mérkőzések kritikus lehetőséget jelentenek a kapcsolat újraépítésére azzal az országgal, amelyet először 1979-ben látogatott meg,

és amely azóta az Egyesült Államokon kívüli legnagyobb piacává nőtte ki magát.

A becslések szerint 300 millió kínai játszik kosárlabdát.

A liga legismertebb csillagai már a mérkőzések előtt ellátogattak Kínába. LeBron James a kínai állami People's Daily újságban nyilatkozott, míg Stephen Curry augusztusban Csungkingban tartott edzőtábort, ahol képmását fényekkel vetítették a város felhőkarcolóira kínai nevével együtt.

A két mérkőzést a Dallas Mavericks tulajdonosának, az Adelson családnak a tulajdonában lévő The Venetian kaszinóban rendezik meg, az NBA amerikai nyitómérkőzései előtt.

A Brooklyn Nets tulajdonosa Joe Tsai, az Alibaba milliárdos társalapítója, aki nemrég indított egy éves tornát kelet-ázsiai egyetemek között, hogy kiaknázza a sportág iránti lelkesedést.

A kosárlabda népszerűsége robbanásszerűen nőtt Kínában a hazai sztár, Jao Ming 2000-es évek eleji sikerei után. A hétvégén a szurkolók Zeng Fanbo kínai játékost szeretnék látni, aki idén nyáron szerződött a Brooklyn Netshez.

A sport diplomáciai szerepét jelzi, hogy Jao Ming beszédet mondott az Amerikai Kereskedelmi Kamara sanghaji jelenlétének 110. évfordulóján rendezett ünnepségen, ahol a kulturális különbségek áthidalásának fontosságáról beszélt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images